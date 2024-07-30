波段交易比當沖風險低？資深投資人提4留倉法則：報酬事後看人人是股神

編按：波段交易，乃是持有股票或其他投資商品超過1天，甚至幾周或更長，透過判斷正確的進出場時點、控管預期報酬與潛在風險，從價格波動中獲利。

本書全面涵蓋波段操作的基礎知識與進階策略，從如何設定停損與獲利、從基本面分析公司體質、從線圖與指標判斷進出場時機，到三種尋找交易機會的策略、應該遵守的五個法則，以及對於投資人最關鍵的幾個提醒。

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留意持有證券的風險

對於波段交易者來說，如果條件恰當，持有隔夜部位或長達幾個星期的部位，可以創造顯著的獲利，這也是波段交易方式最重要的優點。

交易者看到開盤價格向上或向下跳空，難免都會想：昨天收盤如果繼續持有部位就好了。事後回顧，每個人都可以是諸葛亮。

市場收盤之後仍然持有部位，雖然具備重大獲利潛能，但也伴隨著可觀的潛在風險。

市場收盤之後可能發生重大利空消息，讓你套牢在持有部位。等到市場重新開盤恢復交易，價格如果大幅跳空，部位將發生嚴重虧損。想要賺取重大獲利，就必須承擔對應的風險。

下列事件如果發生在市場收盤之後，可能讓你原本看好的波段交易部位因此豬羊變色：

1、發布盈餘報告 2、發布產品／服務相關訊息 3、二次發行股票 4、調降或調升評等，放空報告 5、其他宣布（譬如：證管會調查、高級主管離職等） 6、整體市場情緒發生變化

讓我們分別討論這些項目。

發布盈餘報告

我把盈餘報告視為高風險事件。換言之，企業發布盈餘報告，公司股票可能因此出現重大走勢，但很難事先預測價格走向。

過去的慘痛經驗告訴我：公司發布盈餘報告的時候，絕對不可以持有多／空波段交易部位。盈餘報告如果超越市場預期，股票多頭部位當然可以受益良多，但還是可能因為盈餘報告而面臨虧損。

即使企業公布的營業收益與獲利數據很理想，仍然可能出現對於盈餘「前瞻性指引」的負面評論，這些都在市場預料之外。

即使公司發布的數據本身不錯，這類負面評論仍然很容易導致股價下跌。碰到這類狀況，你如果持有空頭部位當然很幸運，但萬一持有多頭部位，後果恐怕就不妙。

除了實際買賣股票之外，你還可以透過其他方式利用盈餘報告進行交易，譬如虧損風險有限的選擇權（options）。選擇權交易屬於比較進階的策略，超出本書討論範圍。

發布產品／服務相關訊息

公司宣布有關產品／服務的正面或負面訊息，都可能顯著影響股票價格。

製藥公司發布這類新聞，就是最典型的案例。藥品試驗報告可能導致股票出現重大漲勢或跌勢。試驗結果如果不理想，小型業者的資本市值可能在一夜之間流失75％。

碰到這類事件，你萬一持有股票多頭部位，損失恐怕慘不忍睹。就如同公司宣布盈餘報告的情況一樣，關鍵是你無法事先預測應該站在哪一邊。

其他類似事件，譬如召回產品，也可能對於股票部位造成負面衝擊，讓你措手不及，不能做出適當反應。

反之，你可能持有某小型股部位，該公司贏得某大型企業的訂單合約。這類獨特事件很難事前預測，風險管理通常只能做到局限此類投資的資金比重。

二次發行股票

為了發展新產品或服務，企業往往需要藉由二次發行股票籌措資金。

上市公司通常會在正規交易時段結束之後發布這類新聞，持股者沒辦法反應。另外，公司通常會趁著股價上漲的時機採行這類措施，你當時可能認為自己持有的部位「表現不錯」。

新股發行價格幾乎必定低於市場價格，股權會因此稀釋（可供交易的股票數量變得更多），也意味著股票重新開盤的價格將會「向下跳空」。至於跳空缺口的大小，則取決於發行價格與市場價格之間的差距。

舉例來說，股票交易價格假定是每股30美元，新股發行價格為每股23美元；對於既有股東來說，這顯然是重大利空消息。最近在30美元附近買進股票的投資人會很不高興，很可能會拋售持股。反之，新股發行價格如果是每股28美元，情況或許不會太糟，因為新股發行價格相當接近市場價格。

新股發行在一切塵埃落定之前通常不會發布消息，所以市場投資人無法預先得知訊息。

波段交易者自然也無法預先防範，你頂多只能評估相關風險，尤其是公司最近燒錢燒得厲害，而且當前收益不足以因應，或許就可能發行新股。

調升或調降評等，放空報告

經紀商與專業分析師會持續提供公司評等調升或調降的報告，修正他們對於企業表現的預期。

某些經紀商聘用的專業人員只負責監控單一股票（譬如：蘋果電腦），另一些經紀商聘用的專家則負責追蹤類股（譬如：半導體），他們經常提供相關的研究報告。經紀商或研究機構發布的評等升級或降級報告，經常導致股價顯著波動，至於實際影響則取決於報告內容。

還有另一些業者專門追蹤那些特定上市公司，這些公司的營運模式有缺陷或存在詐欺的可能性。

這些業者專門尋找適合放空的上市公司，發表他們為什麼認為公司價值高估的論述。如果你懷疑，為什麼這些受監管市場反而更容易發生詐欺犯罪，我推薦觀賞電影《中國大騙局》（The China Hustle，本書撰寫當時在Netflix播放）。

Citron是一家專門提供放空研究資訊的業者，這些研究報告足以影響股票價格走勢。他們有可能放空股票而海撈一筆，然後發布報告質疑相關公司的營運前景。

這些業者的長期紀錄未必完美；舉例來說，他們在2016年12月主張輝瑞公司股價高估，輝瑞股價在該消息公布當天下跌約6％，收盤價為108美元。經過19個月之後，輝瑞股價交易價格約為254美元。

Citron與其他類似的「研究」業者往往可以驅動行情走勢，但交易者如果因為他們的推薦而站錯邊，結局也可能很慘。

這些分析師通常會在正規交易時段之外發布報告，所以對於波段交易者來說相當不幸，因為我們沒辦法預先知道這些報告即將公布。

就如同很多其他獨特事件一樣，想要防範這方面造成的損失，只能從風險／報酬策略方面著手，局限投資組合持有此類部位的資金比例。

其他宣布

其他負面的消息宣布，譬如：資料洩漏、證管會調查、新發生的法律訴訟事件等，這類利空消息可能有損多頭部位。

至於正面的消息宣布，譬如引進新產品、與其他公司合作、法律訴訟事件和解等，對於空頭部位則會造成負面影響。

不可預期事件是波段交易者面臨的挑戰之一，就如同所有其他意外事件一樣，想要防範這些事件可能造成的影響，最好的辦法就是嚴格遵循風險／報酬計畫。

獨特事件當然也可能造成有利影響，譬如你持有的股票宣布重要的合作夥伴。你可能受惠於這些有利事件提供的上檔報酬潛能，但你必須嚴格遵循風險／報酬計畫，藉以保障下檔風險。

整體市場情緒發生變化

重大事件或消息可能在一夜之間改變市場情緒。

譬如美國供應管理協會（Institute of Supply Management）的製造業採購經理人指數（PMI）等會定期公布報告，它們可以反映製造業的整體經濟狀況。

這類報告如果出現意外結果，可能導致整體市場情緒變得更樂觀或更悲觀。就PMI來說，讀數高於50代表特定經濟部門處於擴張狀態，讀數低於50則代表相關部門呈現萎縮。

關於定期發布的政府和非政府部門報告，數量極其繁多，譬如：房屋開工率、非農業部門就業人數、通貨膨脹數據，以及聯準會報告等，它們都可能對於市場整體情緒造成衝擊。

對於這些即將公布的報告，以及市場參與者對這些報告的重視程度，波段交易者必須隨時掌握相關資訊。交易者可以透過某些網站查詢相關資訊，譬如Estimize，進入網站後點選「calendar」（行事曆）的標籤。

總之，有很多事件可能讓原本可以賺錢的部位轉盈為虧，而且有很多報告是在市場收盤之後公布。

從好的方面來說，交易者只要做些研究，採取有效的資金管理（參考第5章），就可以把這方面風險降到最低。

以下是我認為波段交易者持有隔夜部位或長期部位管理風險的四個法則：

法則1：上市公司公布盈餘報告時，避免持有相關股票。 法則2：上市公司預定公布特定報告時，避免持有相關股票（舉例來說，製藥公司預定公布藥品試驗報告）。 法則3：對於自己投資的股票，應該做足充分研究，觀察基本面條件是否符合投資預期。 法則4：嚴格遵循風險／報酬計畫，任何單一部位都不得過度投資。

（本文摘自寰宇出版股份有限公司《波段交易獲利攻略：從入門到實戰，一次掌握分析指標、進出時點與風險控管的操作策略》，作者：布萊恩．佩齊姆／Brian Pezim）