軸承廠新日興、兆利除息 雙雙順利填息

對於波段交易者來說，如果條件恰當，持有隔夜部位或長達幾個星期的部位，可以創造顯著的獲利，這也是波段交易方式最重要的優點。 交易者看到開盤價格向上或向下跳空，難免都會想：昨天收盤如果繼續持有部位就好了。事後回顧，每個人都可以是諸葛亮。

2024-07-30 15:19