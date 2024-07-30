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軸承廠新日興、兆利除息 雙雙順利填息

中央社／ 台北30日電

軸承廠新日興、兆利30日同步除息，受惠台股開低走高，以及摺疊手機題材持續發酵，今天除息首日均順利完成填息。

兆利2023年每股稅後純益8.69元，每股配息4.5元，今天開盤2分鐘就完成填息，盤中股價最高衝上172.5元，終場上漲5元、漲幅3.08%，收在167.5元。

新日興去年每股純益4.3元，每股配息4元，今天除息盤中一度陷入貼息，尾盤隨著台股翻紅，股價拉升，終場上漲4元或1.8%，收在226元完成填息。

華為29日發出活動通知，預告8月5日將發布nova系列首款小折疊手機nova Flip；另外，市場又有最新消息傳出，蘋果可能在2026年推出首款摺疊iPhone，再度炒熱摺疊手機話題。新日興、兆利皆積極布局爭取商機。

摺疊手機 除息

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