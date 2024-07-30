不懂技術分析想買低賣高？學者提5點「賺大錢必學」：唯一衡量市場情緒工具

編按：日本陰陽線是一種歷史悠久的技術分析方法，早在100多年前日本人就運用於稻米交易。作者史蒂夫･尼森（Steve Nison）是第一位將此技術引入西方世界的人，業界公認這門領域的權威。

《陰線陽線》以作者多年的研究為基礎，展示如何在各種市況下使用陰陽線技巧，更是所有從業人員必讀的經典。初版甫上市便引發熱潮，現已成為國際暢銷著作並發行六種語言版本，如今在時隔多年後推出了增訂二版，更加貼近當今市場趨勢走向。

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技術分析之所以重要，可以由幾個方面來說。

第一，基本分析雖然可以反映供需狀況（也就是本益比、經濟統計資料），以及其他等等，但不能顯示市場參與者的心理層面。

可是，市場交易經常會受到情緒影響，而且影響程度還相當深遠。如同凱因斯（John Maynard Keynes）所說：「在非理性世界進行理性投資，將招致天大的災難。」

技術分析是唯一能夠衡量金融市場「非理性」（情緒）成份的工具。

《新蓋世比》（The New Gatsbys）提到一段有趣的故事，說明市場如何受到心理因素的影響，事件發生在「芝加哥期貨交易所」（CBOT）：伊利諾州黃豆產區發生嚴重乾旱。黃豆價格暴漲，漲勢在短期之內預料不會結束，四處都呈現供給短缺的狀況。突然之間，數滴雨水從窗戶玻璃滑落。某人大叫：「看！下雨了！」五百多雙眼睛（交易員）的焦點紛紛轉移到巨大的窗面⋯⋯。沒經過多久，稀疏的雨滴轉變為傾盆大雨。芝加哥市中心也開始下雨了。

買進、賣出、買進、賣出，交易員的喊叫聲此起彼落，與窗外的雷聲相互應和。黃豆價格節節下降。然後，整個跌勢變得一發不可收拾。

芝加哥確實下大雨，但沒有人會在芝加哥種植黃豆。黃豆的主要產區位在芝加哥南方300英里之外，當地仍然晴空萬里，絲毫沒有下雨的徵兆。可是，黃豆產區雖然沒有下雨，但雨卻飄落在交易員的腦海裡，而這才是重點所在。除非市場產生反應，否則一切都不重要。這是一場涉及心理與情緒的遊戲。

為了凸顯群眾心理對於交易的重要性，各位不妨思考一個問題：我們如何能夠運用所謂的「鈔票」交換食物、衣服與其他商品？鈔票本身只不過是一張毫無內含價值的紙，為什麼能夠用以交換實質商品？

這純粹是奠基於某種共通心理，因為大家都相信鈔票可以做為交易的媒介，於是它就有了價值。這種共通心理因素一旦消失，人們普遍不信任鈔票，它就沒有任何價值。

第二，技術分析非常重視交易紀律。

紀律可以協助克服交易者的天敵，也就是情緒。資金一旦投入市場，情緒就佔據了駕駛座，而理性與客觀判斷都成為了乘客。各位如果懷疑這點，不妨先進行紙上模擬交易，然後運用自己的資金進行交易。

如此一來，你很快就會發現諸如緊張、期待與憂慮等情緒，將顯著影響你的行情判斷和交易決策，影響的嚴重程度通常與資金多寡之間成正比關係。

技術分析者可以把客觀判斷能力重新帶回駕駛座，提供一種明確的機制，藉以設定進／出場價格、風險／報酬比率，還有停損出場的水準。運用這類的客觀機制，將有助於培養風險和資金管理方法。

正如同前文討論曾經提及的，技術分析者可以協助貢獻市場客觀性。人們的天性傾向於根據自己的願望看待行情發展，而不是據實判斷。

各位不妨思考下列情況是否經常發生？交易者買進之後，行情如果立即下跌，他是否會及時認賠？通常並不會。

市場雖然不允許盲目期待，但為了支持行情將朝有利方向發展的期待，交易者往往會專門挑選那些偏多的消息（就如同我們的某位客戶形容的，「你的部位已經讓你根深蒂固於某處」）。這個時候，價格持續下跌。市場或許想要告訴我們什麼。

市場總是會把真正的訊息傳遞給我們，但唯有運用技術分析才可以汲取這些資訊。可是，這位交易者卻閉起雙眼，掩上雙耳，拒絕接受市場傳遞的訊息。

前述交易者如果願意退後一步，秉持著客觀立場看待價格活動，或許更能夠掌握真正的市況。

利多消息公布時，價格如果沒有應聲上漲，甚至反而下跌，那又如何呢？這種價格走勢透露出重大的市場心理訊息，並說明應該如何進行交易。

我記得著名交易者傑西‧李佛摩（Jesse Livermore）曾經提到一個概念：從遠處觀察能夠看得更清楚。技術分析可以讓我們退後一步，由不同或更恰當的立場觀察行情發展。

第三，你即使不相信技術分析，仍然需要隨時掌握這方面資訊。

某些情況下，市場行情主要是取決於技術面反應。由於技術分析代表驅動行情的一股力量，所以我們需要瞭解它。

第四，隨機漫步理論認為，今天的價格不會影響明天的走勢。

可是，這種學術論點沒有考慮一項重要成份：人性。

市場參與者會記得今天的價格，因此隔天會據此進行交易。換言之，人們的行為反應確實會影響價格；反之，價格也會影響人們的行為反應。所以，價格本身是市場分析的重要考量因素。貶低技術分析重要性的人，他們忽略了這點。

第五，觀察價格行為是判斷市場整體供／需關係的最直接方法，同時也最容易掌握。

基本面消息公布時，一般交易大眾未必能夠及時得知，但當時的市場價格通常已經反映了相關消息。那些提前知道消息的人，他們以買進或賣出來回應，直到行情充分反映相關消息為止。

（本文摘自寰宇出版股份有限公司《陰線陽線：重現正宗「日本陰陽線」技巧，歷史悠久的波段、短線決策之王》，作者：史蒂夫･尼森／Steve Nison）