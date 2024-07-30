大盤要轉多需一個大漲表態！ 專家：美股台股現在仍然非常地疲弱

美股仍然沒有止跌的跡象，很多人說台股融資開始慢慢減肥。

上上周就請大家把電子股減碼到一半，避掉了很多電子股大跌，昨天很多人說台股融資大減融券大增其實影響不大，我認為要轉多大盤要先有一個大漲表態，但現在仍然等不到這個大漲，所以美股台股仍然非常地疲弱。

接下來重頭戲還是在美股科技大廠的財報，7月30日微軟和超微，7月31日Meta，8月1日蘋果、亞馬遜和英特爾，如果這些財報開出來還是很糟糕再降低電子股就好，況且我們手上幾乎沒有什麼中小型電子股了！目前就維持一半的電子股水位。

最近是有點深不見底，不過仍然不是加碼點，畢竟大盤沒有大漲表態，目前就少做多看，股票有大漲有大跌，這就是股市。

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