台股由黑翻紅漲59點收22,223點 台積電跌4元收940元

台股30日開低走高，午盤後拉高由黑翻紅，終場收22,223.57點，漲59.08點、漲幅0.26%，成交金額3,849.5億元。另外，櫃買指數也同樣開低走高，收漲1.2%。台積電（2330）收940元、跌4元。

AI族群跌深反彈，健策（3653）、高力（8996）、廣明（6188）、緯穎（6669）、智原（3035）、勤誠（8210）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）、樺漢（6414）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等紛紛走揚，另一方面創意（3443）盤中最低達跌停板1,085元，終場收跌9.1%至1,095元。

在科技族群還包括，散熱族群的奇鋐收漲8.3%表現最為強勢，健策、泰碩、雙鴻、力致、尼得科超眾等；矽光子族群的波若威、穎威、旺矽、訊芯-KY、上詮、聯鈞等；AMOLED（主動矩陣有機發光二極體）相關族群的錸德、擎亞、精金、群創、友達等紛紛表現走高。

其它強勢族群方面，建材營造族群齊揚，包括京城、順天、大將、欣巴巴、聯上發、愛山林、華固、基泰、華建等；貨櫃族群的長榮、陽明、萬海集體強攻，散裝航運族群的新興、台航、裕民、中航、中櫃、四維航等也紛紛收紅。

法人分析，台股短期能否站回60日均線仍然有待觀察，一旦無力站回60日均線，或將有回補6月6日向上跳空缺口21,510~21,847點附近的可能，下檔支撐將下移至5月底、6月初整理平台21,000點附近。

另外，權指數本波段修正過程中，成交量目前已經連續三個交易日低於5,000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，加上籌碼面仍凌亂，上檔解套賣壓仍大，短線上要連續大漲不易，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，靜待外資空單口數顯著減少。

其中，金融股相對抗跌，下周除權息的兆豐金將是指標，房市買氣升溫，營建需求穩定增長，族群成短線資金避風港，並同時帶動家具、窗簾等居家概念股走揚，短線可偏多操作。