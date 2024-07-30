台股下跌 這幾檔竟上演除息秀、盤中順利填息

台股30日開低下跌，大盤指數持續落在季線之下，不過，統計24檔除權息個股的表現，仍有多檔上演填息秀，綠意（2596）、雙鴻（3324）、聯嘉（6288）、伊雲谷（6689）等4檔一開盤就秒填息，怡利電（2497）、弘塑（3131）、喬福（1540）、華盈（3520）、兆利（3548）等5檔也在盤中完成填息。

台股早盤以22,040.04點開低，盤中一度拉至22,059.02點，之後再往下跌至21,833.85點，大盤指數下跌逾200點，權王台積電以930元開出下跌14元，一度還下滑至926元，權值股的聯發科、鴻海等也是下跌，各類股中以營建股及航運股表現抗跌。

不過，盤中仍多檔除息股表現搶眼，營建股是盤面上的強勢指標，京城（2524）衝上漲停，除息股的表現也很亮眼，綠意、海悅（2348）、達麗（6177）30日除息，綠意配發1元現金股利，一開盤就秒填息，股價以53.9元開出後一度拉升至54.5元，不過，在填息後盤中翻黑。

海悅同步除權息，配發現金股利6.94163879元，股票股利2.97498813元，早盤以289元開出後一度拉升至305元，朝填權息前進中，盤中上漲逾5%；不過，同樣是除權息的達麗則是陷入貼息。

除了綠意開盤秒填息，雙鴻也是一開盤就填息，雙鴻配發6.348元現金股利，早盤以657元開出，秒填息之後一度拉升至680元，上演強勢除息秀；市場傳出國際大廠關鍵水冷零組件出包，造成輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃發生漏水事件，市場評估轉單可期，雙鴻將可望受惠。

另外，聯嘉及伊雲谷也是一開盤就完成填息；強勢除息的還有台積電供應鏈的弘塑，受惠於各半導體大廠投入先進封裝，帶動相關設備的需求，接單能見度已到明年上半年。

弘塑配發16元現金股利，早盤以1,450元開出後，一度拉升至漲停的1,590元，強勢完成填息，盤中漲幅近9%；另外，喬福、怡利電、華盈、兆利也在盤中完成填息。