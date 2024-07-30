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電金熄火 台股中場跌逾300點暫守21800點

中央社／ 台北30日電

台股今天開低震盪走低，盤中指數跌逾300點，暫守21800點；台積電盤中下跌18元，至926元，跌幅1.91%，電子、金融股熄火，僅營建、航運等非電族群撐盤。

投資人觀望大型企業本週將公布的財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）將召開的利率決策會議，美股主要指數今天收盤漲跌互見。

台股今天開低走低，盤中下跌逾300點。至10時40分左右，台股下跌304.52點，至21859.97點，跌幅1.37%，電子股下跌約1.4%，金融股下跌近2%；代表中小型股票的櫃買指數下跌逾1%。

觀察盤面焦點，台積電盤中下跌18元，至926元，跌幅1.91%；鴻海下跌0.78%、聯發科下跌1.61%；大立光在股利及旺季題材下逆勢維持紅盤，站上2800元價位。

IC設計族群疲軟，創意連日重挫，今天股價再摔跌停1085元；世芯-KY、智原也下跌逾1.5%。AI概念股漲跌互見，緯穎、奇鋐勁揚約4%，廣達、技嘉、緯創走跌。

非電族群今天走勢相對強勢，營建股勁揚約1%，京城、聯上發、愛山林、華固、潤弘強漲；航運股回神，貨櫃三雄走揚，散裝族群紅盤，但航空雙雄下跌逾1%。

台積電 台股

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