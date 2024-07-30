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營建股成最強盤面族群 這檔開盤秒填息

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股30日向下跳空開低，最低觸及21,833.85點，失守季線，類股中以營建股最為強勢，京城（2524）盤中漲停，而綠意（2596）、海悅（2348）、達麗（6177）今除息，綠意開盤即填息，不過隨即翻黑；海悅填息中，達麗貼息。

台積電（2330）今以930元開低，最高來到935元，但仍低於昨日的低點936元，賣壓沉重。其餘科技權值股也大都下跌，聯發科（2454）、鴻海（2317）盤中下跌逾1%，平時穩盤的金融族群也下跌，中信金（2891）、國泰金（2882）盤中下跌約3%。

盤面上營建表現最強，指數上漲約0.5%，京城盤中強鎖漲停至102.5元，大將漲幅近9%，永信建（5508）上漲逾7%，華固（2548）、潤弘（2597）漲幅逾4%。

綠意、海悅、達麗今除息，綠意除息現金股利1元；海悅除息現金股利6.94163879元，股票股利2.97498813元，等同每持有一張海悅股票可得297.498813股；達麗除息現金股利3元，股票股利0.5元。

其中綠意開盤秒填息，綠意以53.9元開出，不過衝高至54.5元後，一度下挫至50.1元，盤中下跌逾1%。海悅以289元開出，一度漲至305元，漲幅逾5%，往填權息邁進，達麗則開高後走低，呈現貼息。

海悅 除息

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