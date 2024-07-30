「降息」預期已經點滴反應於利率上！ 辣媽：確定後再進場恐已錯過一大段行情

市場等待美國聯準會會議結果

今天與明天是聯準會開會的時間，預計週三會得知會議結論。 目前市場預期本次會議「不會」降息。 但期待在這會議的結論中，找到未來降息的線索，也就是「時間」與「幅度」。

回顧這些時間以來，前波10yr期高點在四月的4.7%，目前已經滑落到4.18%左右，確實是滿可觀的降幅。也說明了，利率的下滑並不是等到聯準會降息的那一刻，而是在預期降息的時候，利率已經點滴的反應了。

或許有些人會說「等到降息確定之後再進場」，但等到確定之後，已經錯過一大段行情了。 當然，若太早進場，也是會花很多時間等待，而且持債的信心也會在利率波動中備受考驗。

那時候是剛剛好的進場時間呢？只有回頭看的時候才會知道。

所以，投資本身就是有風險，沒有穩賺不賠，但一定有寶貴經驗累積。 你要求不確定性降到最低，那也只有低報酬的工具可以投資（像是定存）。但低報酬無法讓你財務自由，那就繼續認真研究理財吧！

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