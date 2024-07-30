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全球股市震盪、科技股賣壓延續 法人建議：配置組合平衡型基金

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

上周全球股市普遍下跌，科技股賣壓延續，美元及美債殖利率，則分別在104以及4.15%左右支撐，顯示市場靜待本周聯準會（Fed）利率決策會議。法人表示，在穩健的經濟成長和降息預期之下，建議透過組合平衡型基金配置，順應市場布局。

根據Fed Watch最新數據顯示，聯準會9月份降息的機率已達到100%，目前市場預期今年降息3碼次數仍為最高。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出，美股企業財報26日傳佳音，標普500企業已41%發布第2季財報，其中78%打敗分析師預期、優於十年均值74%，整體第2季獲利成長率預期上修至9.8%，預計將為2022年以來成長最佳之季度。

此外，聯準會首選的通膨指標—核心個人消費支出（PCE）指數年增率與前值持平，同為2021年3月以來低點，降息有望使科技股回暖，由於美國通膨數據已經連續低於市場預期，利率期貨顯示Fed今年降息時間點分別在9月和12月，值得關注的是9月是美國總統大選前最後一次利率會議，未來降息幅度將取決於新任總統政策。

在產業焦點方面，就區域別可持續關注美國、台灣股市及亞洲科技，產業別則留意科技成長周期下的台日韓等科技產業鏈。此外，經濟放緩題材的金融、公用事業產業，降息期間有較佳表現的醫療保健與消費產業等，亦可同步留意。債券方面可觀察信用債券，寬鬆的金融環境和產業復甦有利於非投等債表現。

聯準會 降息

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