台股弱勢反彈量能不繼 法人直言：大盤修正整理持續

受惠美科技股反彈，台股29日跌深反彈，早盤開高逼近五日線，大漲達202點，最高一度大漲至352點，不過惟逢高引發賣壓出籠，加上外資與自營商持續賣超，指數快速收斂漲點，終場僅小漲45點、收在22,164點。而櫃買指數衝高後留上影線收黑，終收跌1.6%。針對盤面類股走勢，富邦證券則看好以金融、營建、塑膠等族群的後續表現。

事實上，台股昨日開盤展現反彈架勢，盤中一度大漲352點並收復季線，可惜隨賣壓出籠，終場仍難敵賣壓衝擊，呈現收跌態勢。對此，富邦證券認為，市場買盤在FOMC會議前夕，多呈現觀望態勢，加上外資維持賣超動作，日技術指標持續修正走勢下，大盤近期難脫於季線附近震盪。

至於實際操作方面，富邦證據則表示，由於盤勢震盪偏弱勢，賣出技術面走空，財報業績展望欠佳股；整體來看，短打重心應落在逆勢抗跌的營運成長股。至於電子及傳產權值、金融股可做多留意。而AI伺服器散熱及IP股則有做空的可能，需多加留意。