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景氣燈號投資術 專家教戰「中長期買藍賣紅」

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股現階段雖拉回修正，法人圈卻持續看好後市，投資人該如何操作？瑞展產業研究董事長陳忠瑞昨（29）日表示，中長期掌握「買藍賣紅」的投資原則，操作錯誤率相對較低，投資人首先可觀察景氣趨向，其次評估產業所處位置。

陳忠瑞表示，股市與景氣是雙人舞搭檔，景氣燈號自2022年11月起連續亮出十個藍燈，國發會昨日公布6月景氣燈號，則亮出睽違兩年半、代表景氣「熱絡」的紅燈，股市多頭已走了一大段，而非現在開始，後續能否延續，就要看景氣表現。

對比巴菲特「人家恐懼，我貪婪」，陳忠瑞認為，同樣可用在「景氣藍燈可貪婪，紅燈則要警戒」。因產業紅燈強度可維持多久，都要持續觀察，若景氣熱絡無法持續，仍要回歸基本面。

雖然市場普遍認為下半年景氣仍熱絡，但各產業景氣表現相當分歧，半導體、手機品牌大廠相對樂觀，但仍有許多產業處於谷底，尚未翻身，這種產業景氣不均衡，也讓許多公司股價漲幅不大；但有些運動休閒產業已清掉先前過多庫存，產業景氣逐漸翻揚，投資安全性相對較好。

AI產業發展備受看好，陳忠瑞也認同。伺服器GB200明年才開始出貨，業績還未真實反映到相關供應鏈廠商，不過股價漲幅大、目前漲多修正外，重要觀察點是接下來雲端服務大廠（CSP）的資本支出。

景氣燈號 雲端服務

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