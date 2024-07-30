台股弱勢反彈 失守季線…法人：以盤代跌機率高

台股昨（29）日跌深反彈，開盤即大漲202點，最高更一度大漲352點，不過隨市場賣壓陸續出籠，加上外資與自營商持續賣超，指數快速收斂漲點，終場僅小漲45點、收在22,164點，季線反攻無力，呈現弱勢反彈格局，且成交量僅4,096億元，為第3季來第二低量。

法人指出，短線在季線附近，以盤代跌機率高。

雖然美國6月核心PCE年增率持平、為2.6%，通膨降溫支持降息預期，也讓上周五美股四大指數紛紛收紅，其中以費半指數上漲1.9%最佳，激勵台股昨日開盤展現反彈架勢，盤中一度大漲352點並收復季線。可惜隨賣壓出籠，雖然有台積電（2330）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）等上漲穩盤，漲點仍大幅收斂，終場小紅收市，季線也得而復失。

台股29日重點一覽

盤面上，個股及類股均跌多漲少，市場資金紛紛搶進半導體與金融族群，使得電金權值股成為撐盤的焦點，其他如營建、橡膠、水泥、汽車等也相對強勢。

19大類股中，以電機機械最弱勢，大跌4.8%，線纜類股也跌2.3%；千金股同樣跌多漲少，僅四檔上漲，股王信驊最強勢，漲2.3%，創意、M31最弱勢，均亮燈跌停，檔數維持15檔不變，不過穎崴的千金股身份岌岌可危。

籌碼面來看，三大法人昨日賣超台股81.5億元。其中外資期貨淨空單減少1,114口至36,297口，現貨連二賣、賣超6.7億元。投信買超66.3億元、連19買；自營商賣超141.1億元、連15賣。八大公股行庫買超76.9億元、連11買。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師看法，目前看來市場逢高站在賣方，雖然台積電力撐大盤，但中小型電子股偏弱，因此加權指數雖然想要反彈，仍處於弱勢反彈格局，技術線型上甚至收了不利的短黑K線。

黃文清指出，反彈無量下，有可能還會回測，或在季線附近震盪整理、築底。外資雖然現貨沒有再大幅賣超，但也沒有轉買，因此止跌有餘，想要大漲不足。

接下來，仍要觀察外資的回流速度，還有其他重要科技股的財報跟法說，若有好消息，仍有機會帶動台系科技權值股反彈，在大盤技術線型出現一根中長紅後，才能算是有效反彈。

黎方國表示，美國科技股第2季財報進入尾聲，但是不管財報好壞，股價都下跌。因此短期全世界投資風格都在轉換的情況下，投資人最好提高現金比例，持盈保泰，或是轉入低基期、防禦型的類股。