里昂出具報告…巨大、美利達目標價調升

自行車產業景氣否極泰來，市場春暖花開、利多紛呈。里昂證券在最新出具的「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）目標價，並都維持「優於大盤」評級。

這是今年來外資圈首篇全面剖析自行車市場景氣的近百頁大報告。里昂分析師林書羽在報告中指出，自行車產業目前有三大利多正在顯現，今年下半年起，整個產業將進入新的上升周期。

至於這三大利多，首先是多餘的庫存已成為過去，新一輪的換車周期將持續提升廠商產能利用率，預計入門級車款補庫存需求本季將首先出現，中高級車款隨後跟進。

其次，歐洲及美國市場需求持續增加，估計到2030年市場規模各達530億美元與380億美元，未來十年年複合成長率（CAGR）分別為15%及26%。其中，傳統自行車與電動自行車平均銷售單價（ASP）上揚，且電動自行車市場滲透率提升帶動銷售量增加。

第三，中國大陸市場與人工智慧（AI）電動自行車將成為推升市場成長的新亮點。里昂預估，中國大城市前10%的高所得者能負擔5萬人民幣以上的自行車，因此這個市場的潛力相當可觀。另外，導入AI技術提供了關鍵的安全網，如自動煞車及穩定性控制，應該會提高大家對電動自行車的興趣。

林書羽認為，巨大、美利達、桂盟最能受惠於下半年開始的自行車補庫存及換車需求，同時也能受惠於大陸的騎車熱潮。