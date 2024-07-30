快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

里昂出具報告…巨大、美利達目標價調升

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

自行車產業景氣否極泰來，市場春暖花開、利多紛呈。里昂證券在最新出具的「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）目標價，並都維持「優於大盤」評級。

這是今年來外資圈首篇全面剖析自行車市場景氣的近百頁大報告。里昂分析師林書羽在報告中指出，自行車產業目前有三大利多正在顯現，今年下半年起，整個產業將進入新的上升周期。

至於這三大利多，首先是多餘的庫存已成為過去，新一輪的換車周期將持續提升廠商產能利用率，預計入門級車款補庫存需求本季將首先出現，中高級車款隨後跟進。

其次，歐洲及美國市場需求持續增加，估計到2030年市場規模各達530億美元與380億美元，未來十年年複合成長率（CAGR）分別為15%及26%。其中，傳統自行車與電動自行車平均銷售單價（ASP）上揚，且電動自行車市場滲透率提升帶動銷售量增加。

第三，中國大陸市場與人工智慧（AI）電動自行車將成為推升市場成長的新亮點。里昂預估，中國大城市前10%的高所得者能負擔5萬人民幣以上的自行車，因此這個市場的潛力相當可觀。另外，導入AI技術提供了關鍵的安全網，如自動煞車及穩定性控制，應該會提高大家對電動自行車的興趣。

林書羽認為，巨大、美利達、桂盟最能受惠於下半年開始的自行車補庫存及換車需求，同時也能受惠於大陸的騎車熱潮。

桂盟 電動自行車

延伸閱讀

台南糊塗高三女學生停自行車記錯位置 熱心警15分鐘迅速找回

巨大、美利達 認購閃亮

25條標誌標線設置規則修正 增減速標線、通學區、自行車優先道

自由車／美利達環法賽同樂派對 破百位車友及KOL一起共相盛舉

相關新聞

台股弱勢反彈 失守季線…法人：以盤代跌機率高

台股昨（29）日跌深反彈，開盤即大漲202點，最高更一度大漲352點，不過隨市場賣壓陸續出籠，加上外資與自營商持續賣超，...

景氣燈號投資術 專家教戰「中長期買藍賣紅」

台股現階段雖拉回修正，法人圈卻持續看好後市，投資人該如何操作？瑞展產業研究董事長陳忠瑞昨（29）日表示，中長期掌握「買藍...

大立光上半年配息40元 6月營收五個月來最佳

大立光昨（29）日召開董事會，公布今年上半年盈餘每股配發現金股利40元，共計將發出約53.38億元現金；以上半年每股純益...

里昂出具報告…巨大、美利達目標價調升

自行車產業景氣否極泰來，市場春暖花開、利多紛呈。里昂證券在最新出具的「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大、美...

散熱台廠利多 大摩點將

散熱族群近期在股價回檔修正之際，市場紛紛探詢布局的契機。摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」產業報告指出，美國散...

台達電目標價 喊到460元

台系電源供應器大廠台達電將於8月1日舉行法說，市場高度矚目。趕在法說會前，外資圈釋出最新報告按讚，包括滙豐、瑞銀等證券建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。