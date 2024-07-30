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大立光上半年配息40元 6月營收五個月來最佳

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光今年上半年盈餘每股配發現金股利40元，共計將發出約53.38億元現金。（本報系資料庫）
大立光今年上半年盈餘每股配發現金股利40元，共計將發出約53.38億元現金。（本報系資料庫）

大立光（3008）昨（29）日召開董事會，公布今年上半年盈餘每股配發現金股利40元，共計將發出約53.38億元現金；以上半年每股純益79.49元計算，配發率約50.3%，維持往年一貫水準，預計8月15日除息，9月12日發放股利。

大立光股利政策
大立光股利政策
此外，為降低外匯避險成本，大立光昨天董事會同時決議增資子公司Astro International Limited，金額不超過10億美元，將分批匯入，該公司為大立光100%持股子公司，大立光說明，該公司主要功能貨幣為美元，有助於降低匯率波動風險，此作法也是自然避險措施之一。至今年上半年為止，大立光帳上現金高達1,153億元。大立光上半年營業淨利78.5億元，年增30%；稅後純益106.9億元，年增52%，每股純益79.49元。

針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，7月拉貨動能優於6月，8月優於7月，新廠如規劃在本季移入設備，第4季達全產能滿載。

林恩平預期，下半年潛望式鏡頭的量也比較多，部分客戶的高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。大立光6月營收達40.41億元，月成長16%，優於預期，為五個月來最佳，年增50%。至於下半年毛利率走勢，長林恩平表示，產品組合好壞與否不在我們手上，但產能使用稼動率比較好，良率會儘力改善。

法人點名，大立光為iPhone鏡頭主力供應商，隨iPhone 16系列新機即將問世，大立光在新機鋪貨潮點火下，營收有望一路走高至第4季。

大立光昨天股價收2,775元，上漲5元，外資法人反手買超。7月以來在法人買超力挺下，大立光股價一度站上3,225元高點，為近四年來波段新高，惟因近日台股重挫修正，大立光股價拉回整理，累計7月以來三大法人買超1,651張，其中，外資買超230張，投信法人買超1,405張，外資持股比率為37.59%。

大立光 林恩平

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