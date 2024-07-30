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台達電目標價 喊到460元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台系電源供應器大廠台達電（2308）將於8月1日舉行法說，市場高度矚目。趕在法說會前，外資圈釋出最新報告按讚，包括滙豐、瑞銀等證券建議「買進」，目標價各上調至455元及460元。

滙豐證券台灣區研究部主管陳建名在最新釋出的台達電個股報告中指出，台達電第2季營收季增13%，年增3%，超越預期3%，主因相關被動元件及伺服器電源供應器銷售增長帶動。陳建名將台達電目標價從405元上調到455元，調幅逾12%。

展望第3季，陳建名預估，台達電單季營收季增15%，優於市場預期的14%，毛利率與營益率將分別增長至32.1%及12.1%，優於市場預期。滙豐硬體團隊預估2024、2025年AI繪圖處理器（GPU）伺服器增長率將各達167%與55%。

陳建名認為，台達電受惠高功率電源（超過3kW）技術領先地位，將獲取大部分的市占，加上下半年將小量產出貨輝達GB200 AI伺服器冷卻產品，且新iPhone即將面市，台達電電源電感產品將有50%市占率，均將成為推升營運成長的關鍵動能。

瑞銀將台達電目標價從420元上調到460元，增幅為9.5%。瑞銀台灣硬體科技研究部主管陳星嘉認為，台達電的獲利能力仍遭低估，但台達電將進入至少二年的毛利率擴張期，主要受惠於伺服器電源供應、被動元件與散熱解決方案等為高毛利率產品線，將帶動營收走強。

陳星嘉對台達電2024、2025年預估的每股純益高於市場共識，估計台達電今年第2季與第3季毛利率達32%或以上，超越市場共識的30%至31%，因此將台達電今年預估每股純益從12.83元上調到13.81元，2025年預估每股純益從16.51元上調到17.48元。

台達電 毛利率

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