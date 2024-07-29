快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎2.57億一注獨得 獎落「這縣市」

奧運網球／傳奇對決拍下納達爾 約克維奇闖16強

融資餘額減少63.74億元 創近2年最大縮減規模

中央社／ 台北29日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天止跌，終場小漲45.28點，收在22164.49點，不過先前活躍的中小型股災情慘重。被視為散戶動能的融資餘額今天減少新台幣63.74億元，創下2022年9月底以來、22個月最大單日縮減規模。

證交所的信用交易統計晚間出爐，台股最新融資餘額3254.75億元，相比26日的3318.49億元，減少63.74億元。

法人分析，今天台股小漲，主要是靠台積電撐盤，台積電今天終場上漲20元，以台積電股價每上漲1元影響台股約8點換算，台積電今天就貢獻台股漲點約160點，如果扣除台積電，台股今天其實是下跌。

包括綠能、重電、散熱、IC設計等先前活躍的中小型股，今天災情慘重。法人觀察三大法人動態指出，今天自營商大砍台股141.16億元，成為台股主要賣壓來源，不少法人認養的中小型股，也是散戶當沖的熱門標的，隨市場風向變化，急漲變成急跌，後續得特別留意融資斷頭壓力。

台積電 台股

延伸閱讀

外資上週賣超792.94億元 大砍面板雙虎、台積電

台股開高走低 漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

台積電是否能逃過反壟斷？ 專家點出真正關鍵

台積電（2330）跌破千元…外資說法參考就好自身也矛盾？ 專家：但倒也不用到反向思考

相關新聞

台股上周大跌 外資持股總市值蒸發1兆3560億元

證交所最新統計，上周外資在集中市場賣超792.94億元，其中賣超友達9.85萬張最多，另買超中信金4.38萬張最多，而從...

台股上漲45點 三大法人賣超85.97億元

台股29日開高走低，最低下探22,128.14點，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，漲幅0.2%，成交量縮...

台股7月來遭外資賣超100億美元 今年來仍領漲亞股

外資7月來對台股賣超100億美元，台股高檔震盪，但今年來不但仍以23.6%的漲幅領漲亞股，且打敗成熟股市，在全球主要股市...

8月2檔新股抽起來 首檔毛孩概念股中籤可望現賺2.1萬

新股抽籤紅包又來了，8月將由首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）打頭陣，預計8月14日掛牌上櫃，每股承銷價暫定68元，與興...

證交所將於31日 審達運光電申請股票上市案

臺灣證券交易所訂31日召開有價證券上市審議委員會，將審議達運光電（8045）申請股票上市案。

趁大跌時撿了3檔便宜價股票！ 艾蜜莉：中信金、玉山金、豐藝

忙著找便宜價的股票，也確實有找到且買了3檔：中信金、玉山金、豐藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。