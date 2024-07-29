融資餘額減少63.74億元 創近2年最大縮減規模
台股今天止跌，終場小漲45.28點，收在22164.49點，不過先前活躍的中小型股災情慘重。被視為散戶動能的融資餘額今天減少新台幣63.74億元，創下2022年9月底以來、22個月最大單日縮減規模。
證交所的信用交易統計晚間出爐，台股最新融資餘額3254.75億元，相比26日的3318.49億元，減少63.74億元。
法人分析，今天台股小漲，主要是靠台積電撐盤，台積電今天終場上漲20元，以台積電股價每上漲1元影響台股約8點換算，台積電今天就貢獻台股漲點約160點，如果扣除台積電，台股今天其實是下跌。
包括綠能、重電、散熱、IC設計等先前活躍的中小型股，今天災情慘重。法人觀察三大法人動態指出，今天自營商大砍台股141.16億元，成為台股主要賣壓來源，不少法人認養的中小型股，也是散戶當沖的熱門標的，隨市場風向變化，急漲變成急跌，後續得特別留意融資斷頭壓力。
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