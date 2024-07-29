台股7月來遭外資賣超100億美元 今年來仍領漲亞股

外資7月來對台股賣超100億美元，台股高檔震盪，但今年來不但仍以23.6%的漲幅領漲亞股，且打敗成熟股市，在全球主要股市中名列前茅。今年以來，印度以12.5%的漲幅排亞股第二名。

今年以來，外資在新興亞股賣超以對台股的56.2億美元最重，再來是泰國的32.9億美元；在新興亞股則只買超三個市場，以南韓的181.5億美元最多，再來是印度的42億美元、馬來西亞的0.8億美元。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，本周美股不少重量級科技股將公布財報，將影響台股科技股投資信心，並牽動供應鏈股價。儘管最近科技股賣壓出籠衝擊台股，但企業獲利能見度提升，加上產業基本面強勁，股市拉回整理不僅有利延長多頭態勢，且提供中長期的切入機會，短線觀察大盤能否重回月線之上。

安聯投信台股團隊指出，美國科技財報出現雜音，造成市場震盪，但人工智慧（AI）等大趨勢並未改變。台股從7月初高點回落之後，接下來在美國大選等較大的不確定因素明朗前，預期維持大箱型上下區間整理格局。在投資策略上，建議不追高、不殺低，以定期定額方式累積長期單位數。

外資持續買超印度，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度最新一季國內生產毛額（GDP）成長率7.8%，已連續三季優於預期，2024財政年度成長率甚至高達8.2%，主要受惠於投資增長帶動加乘效應，預估新財政年度仍將有7.2%以上的成長率。總理莫迪展開第三任任期，政策可望延續。整體而言，仍正向看待印度股市。