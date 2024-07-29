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里昂：AI電動自行車躍成長新亮點 調高三台廠目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

自行車產業景氣否極泰來，市場利多紛呈。里昂證券在最新出具的「台灣自行車」產業報告中，全面上調台系供應鏈巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）目標價，並都維持「優於大盤」評級。

里昂指出，自行車產業目前有三大利多正在顯現，從今年下半年起，整個產業將進入新的上升周期。第一個利多是新一輪的換車周期將持續提升廠商產能利用率，預計入門級車款補庫存需求本季將首先出現，中高級車款隨後跟進。

其次，歐洲及美國市場需求持續增加，估計到2030年市場規模各達530億美元與380億美元，未來十年年複合成長率分別為15%及26%。其中，傳統自行車與電動自行車平均銷售單價（ASP）上揚，且電動自行車市場滲透率提升帶動銷售量增加。

第三，中國大陸市場與人工智慧（AI）電動自行車將成為推升市場成長的新亮點。里昂預估，中國大陸大城市前10%的高所得者能負擔5萬人民幣以上的自行車，市場的潛力可觀。另外，導入AI技術提供了關鍵的安全網，如自動煞車及穩定性控制，應該會提高電動自行車的吸引力。

里昂將巨大目標價從265元上調到285元，預估巨大今年營收將下滑2%，每股稅後純益（EPS）將下滑15%，但明年營收將成長23%，EPS將成長57%。

美利達的目標價則從278元提高到300元，里昂預估美利達今年營收將成長27%， EPS將成長68%；明年營收將成長9%，EPS將成長33%。

里昂將桂盟的目標價從193元調高到205元，預估桂盟今年營收將成長12%， EPS將成長28%；明年營收也將成長12%，EPS將成長35%。

EPS 營收 電動自行車

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