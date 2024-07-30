就市論勢／AI、先進製程 投資亮點

盤勢分析

加權指數從7月11日創高後，短短十個交易日內回檔將近2,000點，主要權值股皆下挫，中小型股也沒躲過修正，台幣也持續擴大貶值幅度，僅少數營建與少數非電族群表現仍然正面。近期整體成交量也處於台股大量區（日成交值5,000億元），從基本面判定主要是外資出逃造成這波台股修正。

這波台股修正背後成因有二個：一是美國總統大選川普帶來的短空效應，這是非基本面的利空因素干擾；二是谷歌（Google）財報不如預期，造成市場失去信心, 但細看背後邏輯，市場擔憂是全球四大CSP廠商未來在AI領域投入產出不成比例，因而出現股價出脫賣壓。

但實際上，AI領域的營運並無不佳，真正該擔心的應該是未來廠商不投入AI領域，這才代表AI產業沒未來。實際上，全球主流一線大廠都將持續投入在AI領域，台積電（2330）日前法說會上也指出，未來將持續擴產AI先進製程封裝領域的產能。

另外，近期美國總統選情詭譎多變，民主黨總統候選人由賀錦麗接棒後，在美國當地民調並無明顯落後川普，川普對台股的短空效應已被放大解讀。隨著台股短線急跌量縮後，推測後續台股會一波反彈行情可期，投資人可以逢低布局。

投資建議

觀察台股最新產業基本面，第3季至第4季仍看好先進製程、AI零組件領域。由於廠商目前接單狀況仍佳，目前台股2025、2026年二年，能持續維持高成長產業僅AI，其他產業能見度不高、或仍處於景氣復甦期。

因此，未來選股主軸回歸到基本面探討時，具備AI、先進製程相關題材的公司，仍是台股投資亮點，且今年第3季開始，才是AI相關產業股價開始攀升的時機，因而不看空台股，短線修正應該逢低買進，或選擇績優台股基金分批布局。