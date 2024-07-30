散熱台廠利多 大摩點將

散熱族群近期在股價回檔修正之際，市場紛紛探詢布局的契機。摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」產業報告指出，美國散熱大廠維諦（Vertiv）今年第2季的訂單年增逾50%，對於台系散熱同業而言，包括奇鋐（3017）、雙鴻、台達電等都是產業面的利多消息，有機會激勵股價正向表現。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，Vertiv在2024年第2季的訂單年增57%、季增10%，訂單出貨比維持在1.4倍。該公司預計，主要受人工智慧（AI）相關需求強勁，2025年及往後幾年的營收均將持續增長，整體前景亮眼可期。

此外，Vertiv預期2024年第3季訂單年增10%至15%，但季減15%至20%，而訂單出貨比（Book to bill ratio）達1.1倍，因此除了反映基數提高外，還包括大規模AI訂單波動性增加。Vertiv還指出，晶片直接液冷技術（Direct-to-chip liquid cooling），被視為客戶主要的選擇方案。

施曉娟認為，Vertiv對於2025年AI基礎設施相關需求，對亞洲同業而言，如台廠台達電、奇鋐和雙鴻等公司，都是正向的利多消息，市場普遍預期有機會激勵股價表現。

另外，Vertiv也正在不斷擴大產能和業務範圍，並拓展至非美國市場。值得留意的是，這些擴展動作，是否將增加業界的競爭壓力，後續仍有待觀察，特別是Vertiv聲稱擁有全球完整的服務鏈，雖然可能造成其他同業的挑戰，但同時也提供了潛在的市場機會。