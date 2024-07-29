學生學理財 化身小記者

臺灣證券交易所推出「國中版投資理財分齡教案」，對現代教育模式注入跨領域教學加值概念，幫助國中生掌握基礎理財知識、了解投資工具，學會管理和增值自己的財富，及早日為財務安全打下堅實基礎。課程中，引導學生化身理財小記者，透過採訪開始對投資經驗、商品有了第一類接觸。

在證交所國中版投資理財分齡教案第一節課中，學生已經學會建立聰明消費習慣，增加儲蓄，累積資產。進入第二節課時，將請學生化身理財小記者，訪問兩位親朋好友或師長，瞭解其投資經驗、習慣使用的理財商品。

此外，採訪內容還包括投資商品的管道、可能遭遇的風險、預期獲利及給新手的投資建議，並利用小組活動，彙總學習單中資訊，讓學生透過報告分享認識更多元理財商品。

接著，教師可運用證交所製作的資本市場、債券、基金等多則介紹影片，帶領學生認識證券市場的基本概念、瞭解股票、債券、共同基金等生活中可能會接觸到的理財工具，以及不同類型的投資策略，例如定期定額的投資方法；讓學生懂得善用不同投資管道、不同投資商品、不同投資時間、不同投資區域之方式分散投資風險。

最後，藉由討論活動及影片，引導學生思考正確的投資原則與態度，並瞭解如何透過主管機關、證交所、證券投資人及期貨交易人保護中心及證基會網站，查找合法投資管道及獲取正確的投資資訊。

教師更可補充介紹每月定期推陳出新網站內容，涵蓋上市、交易、商品、投資叮嚀、市場概述、各類風險等主題之證交所「宅在家學習網」，協助學生輕鬆瞭解證券學習及風險控管的相關資訊。

證交所表示，「國中版投資理財分齡教案」課程致力於讓學生在實踐中學習理財，希望引領學生探索投資世界、提升財務管理能力，使其在未來具備更強的經濟適應力和競爭力，達到政府推動普惠金融教育的目標。