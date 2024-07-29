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晶碩財報／第2季毛利率較去年同期大幅彈升 上半年 EPS 12.62元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）29日公告財報，受惠良率持續提升，稼動率在高檔，使得整體生產效率增加，毛利率較去年同期大幅攀升，上半年每股純益來到12.62元，符合市場預期。展望下半年，晶碩表示，第3季開始進入產業旺季，預估整體稼動率將進一步攀升，同時矽水膠產品的貢獻也逐漸提高。

晶碩公告第2季財報，單季營收16.37億元，年增1.5%，毛利率58.1%，較去年同期上升七個百分點，稅後純益4.75億元，年增29.8%，每股純益6.08元，創同期新高，累計上半年營收33.63億元，年增9.38%，毛利率57.9%，較去年同期增加逾六個百分點，稅後純益9.85億元，年增40%，每股純益12.62元。

晶碩第2季毛利率較首季持續攀升，晶碩表示，主要是第2季有618檔期，自有品牌出貨占比較高，加上匯率因素，因此毛利率再創高峰。從上半年來看，毛利率也大幅好過去年同期，主要是今年上半年的稼動率超過九成，加上生產效率改善，良率持續攀升，以及匯率等因素，助攻毛利率表現。

展望下半年，晶碩表示，第3季開始進入雙11檔期的備貨階段，8月可以看到營收較顯著的跳升，9月目前還在接單中，預估會有不錯的表現。第4季則進入雙11的出貨高峰，包括代工與自有品牌將同步拉貨，營收可望較第3季成長。有別於上半年主要業績是日本客戶帶動，下半年預期中國大陸客戶的需求將加溫。

晶碩矽水膠日拋產品繼去年第4季開始出貨歐洲後，今年第2季再取得日本矽水膠透片的證照，可望在下半年開始出貨，增添營收動能，同時預計第4季將取得矽水膠彩片證照，並將於明年開始出貨。晶碩表示，取證進度主要依每個國家對矽水膠的接受度與滲透率為考量，明年預計將取得美國證照、2026年則是台灣與中國大陸。

法人表示，全球矽水膠隱形眼鏡市場規模約在2022年約10.2億美元，至2030年預估將增長至24.8億美元，年複合成長率約10.5%，隨著代工業者證照陸續取得，以及品牌商大力推廣，轉換需求可望成為產業重要動能。

晶碩 毛利率

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