台股上周大跌 外資持股總市值蒸發1兆3560億元

證交所最新統計，上周外資在集中市場賣超792.94億元，其中賣超友達9.85萬張最多，另買超中信金4.38萬張最多，而從千元價位回跌的台積電，則以賣超42119張居賣超第三大上市公司，此外，上周台股大跌千點的同時，外資持股台股總市值部位也蒸發1兆3560.87億。

統計顯示，外資在集中市場總買進金額為4929.09億元，總賣出金額為5722.03億元，賣超為792.94億元，累計今年以來，外資賣超金額為2366.44億元。

證交所統計，自113年年初至7月26日止，外資總買進金額為19兆4203.14億元，總賣出金額為19兆6567.58億元，累計賣超為2364.44億元，其中，外資總持有股票，包括原始股東持股及自集中市場買進的持股市值為30兆8349.44億元新台幣，占全體上市股票市值的43.77%，較7月19日的32兆1910.31億元新台幣，減少1兆3560.87億元。

就個股而言，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司，依序為中信金買超43798張、開發金37365張、新光金30366張；賣超最多的前三名上市公司則分別為友達賣超98492張、群創66050張、台積電42119張。

統計顯示，上周的外資買超前20大公司，依序為中信金、開發金、新光金、國泰金、大同、台新金、華航、長榮航、中華電、富邦金、元大金、永豐金、台企銀、潤泰新、第一金、金寶、遠東新、台泥、亞泥、大成鋼，金融股占比一半，獲大力加碼由此可見。

而賣超前20大公司，則包括了友達、群創、台積電、南亞科、日月光投控、聯電、玉山金、廣達、英業達、華邦電、中鋼、鴻海、彩晶、欣興、佳世達、緯創、光寶科、力積電、大聯大、力成。