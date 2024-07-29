8月2檔新股抽起來 首檔毛孩概念股中籤可望現賺2.1萬

新股抽籤紅包又來了，8月將由首檔毛孩概念股萬達寵物（6968）打頭陣，預計8月14日掛牌上櫃，每股承銷價暫定68元，與興櫃價相比，價差達21.3元，抽中可望落袋2.13萬元，另外，日盛台駿（6958）預計8月20日上市掛牌，每股承銷價暫30元，若是抽中，也可望賺進1.31萬元。

萬達寵物競價拍賣投標作業29日截止，預計7月31日開標，競拍底價53.97元，競標張數2,686張；預計08月2~6日辦理公開申購，每股承銷價暫定68元，若以29日興櫃收盤價89.3元計算，中籤可望賺進2.13萬元，報酬率31.32%。

萬達寵物將是台灣首檔毛孩概念股，截至6月底前，全台門市已達117間，未來將以250間門店目標展店；萬達寵物旗下主力品牌為寵物用品通路「寵物公園」、全台最大寵物垂直電商平台「毛孩市集」。

萬達寵物2023年營收25.44億元，年增26.17%，稅後純益0.83億，年增24.5%，每股純益2.17元，連續五年營收成長；今年第1季營收7.1億元，年增15.68%，稅後純益0.37億元，年增15.3%，每股純益0.92元，居寵物產業龍頭寶座。

台股第四檔股票上市的租賃股日盛台駿競價拍賣預計在7月31日至8月2日辦理，競價拍賣底價為26.09元，競標張數16,000張，8月6日開標；公開申購將在8月8~ 12日進行，每股承銷價暫定30元，8月20日掛牌上市。

日盛台駿前身為日盛國際租賃，成立於1981年，實收資本額35.12億元，經營超過40年，主要是服務中小企業，滿足中小企業在創業成長過程中對資金、設備、車輛等的需求；2022年12月日盛國際租賃與台灣工銀租賃公司合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」。

日盛台駿2021、2022、2023年稅前獲利分別為8.14億元、8.9億元、8.78億元；每股稅後純益（EPS）分別為2.83元、2.93元、1.47元；今年5月在泰國曼谷成立租賃子公司，正式進軍東協市場。

以日盛台駿29日興櫃價格43.1元計算，若是抽中1張，可望獲利1.31萬元，報酬率43.66%。