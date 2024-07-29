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趁大跌時撿了3檔便宜價股票！ 艾蜜莉：中信金、玉山金、豐藝

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

編按：原文發文時間為7月26日

今天忙著找便宜價的股票，也確實有找到且買了3檔：中信金、玉山金、豐藝，當然，買了就會做一下買進紀錄：

中信金

中信金是銀行為主體的民營金控，也是我的觀察名單中八大金控之一，今年的配息和至今為止的獲利都很不錯，配息配了1.8元，所以之後可能就不能再叫它1元金了！

今年以來中信金因為銀行端的存放款業務基盤、財富管理銷售成長及利差擴大，還有保險端因美元升值的匯兌利益、股債資本利得...等，中信金6月自結盈餘60.56億元，上半年是372.07億元，年成長29%，EPS為1.85元，都創下歷史新高。

玉山金

玉山金同樣也是銀行為主的民營金控，有人可能會想為什麼要買2檔性質差不多的金融股，其實只要有便宜價出現，而且是觀察名單中的股票+符合買進條件，我不會排斥買到類似或是同樣性質的股票，這樣正好也是在分散公司各別的經營風險。

至於玉山金的獲利狀況，6月稅後淨利是22.1億元，上半年則是127.2億元，比去年同期成約長2成，且是創下歷年同期新高，當然既然是銀行主體的金控，最大功臣是旗下的玉山銀行，玉山銀上半年稅後淨利年成長21.64%為115.8億元。

而今天其實就是玉山金除權息，也因此股價來到了光譜的便宜區間，這次配出的股利是1.2元現金股利+0.2元股票股利，現金股利比以往水準高出許多，這是因為配息政策慢慢從以前著重發股票，慢慢轉往著重發現金了，理由之前也有提到，是為了要避免一直發股票導致股本膨脹才會這樣調整的。

溫馨提醒：以上只是個人投資記錄，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考、不要跟單，自己為自己的錢負責喔！

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2884玉山金 2891中信金 豐藝電子

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