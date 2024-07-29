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台股上漲45點 三大法人賣超85.97億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股29日開高走低，最低下探22,128.14點，終場收在22,164.49點，上漲45.28點，漲幅0.2%，成交量縮至3,992.5億元，三大法人賣超85.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超6.76億元，投信買超61.95億元，自營商賣超（合計）141.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超48.87億元，自營商（避險）賣超92.28億元。

今由台積電（2330）、富邦金、國泰金等金融股撐盤，台積電上漲2.16%，收944元，富邦金、國泰金反彈上漲，分別收87.2元、62.7元。較強的類股有居家生活、營建、金融，其中營建指數一度創下歷史新高；而電機機械股重挫，重電股皆下跌超過8%，機器人概念股羅昇、穎漢跌停。此外IP股創意、M31也跌停板，智原、世芯-KY也大跌7~8%，僅力旺收紅。

台積電 自營商

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