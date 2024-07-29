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台股開高走低 漲45點收22,164點 台積電上揚20元收944元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股終場收22,164點，漲45點、漲幅0.2%，成交金額3,992.5億元。圖／聯合報系資料照片
台股終場收22,164點，漲45點、漲幅0.2%，成交金額3,992.5億元。圖／聯合報系資料照片

台股29日力守紅盤，大型權值股、金融族群撐盤，終場收22,164點，漲45點、漲幅0.2%，成交金額3,992.5億元。另外，櫃買指數開高走低，收跌1.6%。台積電（2330）收944元、漲20元。

AI族群股價仍持續震盪整理，其中創意（3443）法說會後股價重挫跌停作收，智原（3035）、高力（8996）、勤誠（8210）、世芯-KY（3661）、英業達（2356）、健策（3653）、緯穎（6669）、緯創（3231）等紛紛修正走弱；其中台積電收漲2.1%、鴻海（2317）收漲0.5%，逆勢走強。

在強勢族群方面，營建股全面走強，包括綠意、富宇、京城、新美齊、潤弘、長虹、華建、興富發等；原物料族群的水泥工業，如環泥、東泥、亞泥、幸福、嘉泥等。

金融保險、證券相關族群的富邦金、中再保、第一保、統一證、安泰銀、國票金、華南金、元大金等；遊戲族群的鈊象、橘子等也紛紛走揚。

統一投顧表示，目前美國總統大選候選人川普民調領先，而他的政策方向帶來更多的不確定性，短線上容易出現震盪走勢。

不過，政治議題影響往往是短暫的，中長線仍會回歸基本面，且台灣在半導體先進製程、先進封裝方面，未來的成長性最為明確，從長期來看，AI對半導體晶片等相關供應鏈的需求將持續增長。

建議在盤整時檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，逢低可布局基本面佳的個股。中長期選股方向建議聚焦金融壽險、重電綠能及水資源、戶外運動概念股、生技類股、先進半導體、蘋果概念股

台積電 蘋果概念股

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