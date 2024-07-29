第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：台股潛在修正壓力未解

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies)發布每周金融風險情緒訊號(即市場情緒指標)，雙方合作編製之風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險展望，第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號值顯示，美股現金水位降至0%，為多頭市場完全偏向正向看法，各指標正向，近期資金偏好小型股、價值股及藍籌股等標的；台股現金水位與上周持平在9.3%，仍屬多頭看法，不過，投資市場仍面臨不定性與潛在波動環境，主要受到與台股連動高的費城半導體指數下跌影響，台股潛在修正壓力尚未解除。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值重回0%，為完全多頭的正向看法。美國科技股指數過去一周全面走跌，包括費城半導體指數下跌3.11%、那斯達克指數下跌2.08%，資金轉向小型股、價值與傳產類股等，以藍籌股為主的道瓊工業指數上揚0.75%，羅素2000小型股指數上漲3.47%。

第一金投信分析，隨經濟成長趨緩、衰退尚未來臨、通膨呈現降溫趨勢等，市場預期聯準會降息循環可望在9月開始，近期影響美國金融市場的主要變數在大選政治不確定性，新公布企業獲利表現則呈現好壞各半情形，近期市場波動加大，提供投資人投資組合配置調整及參與後續行情的機會。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，檢視本周影響美股情緒風險訊號的主要特徵因子中，標普500指數與美國20年期國債收益率三個月期的相關係數為-0.527，這顯示美股走勢與殖利率呈現反向，聯準會可望於9月會議開始降息，引導利率趨降，投資者不妨根據利率變化調整股票與債券資產配置；此外，從美債殖利率1個月期動能與美股Beta觀察，在短期利率進一步下跌前，投資者宜適度調整股票投資組合進行風險管理。

台灣市場AI風險情緒訊號數值維持在9.3%，為多數指數偏向正向的多頭看法，但整體投資信心與參與度持續降低，受上周颱風影響台股休市二日，台股權重高的半導體、科技產業，在美國費城半導體指數與那斯達克指數修正拖累，台股上周下跌3.29%，外資大幅度賣超729億元，美國大選、台海議題仍為焦點，第一金投信指出，指數快速大幅修正過程，提供投資人調整投組配置與參與後續行情投資機會。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，檢視本周影響台股訊號變動主要特徵因子中，期貨交易量大幅下降反應投資者信心與參與度降低，流動性下降也帶來市場波動度與投資風險上升；買權交易量減少，代表投資者對股價樂觀程度降低；賣權未平倉量增加，反應市場看空情緒升溫，投資者加深風險意識；與台灣科技相關的美股科技指數弱勢，短期蔓延至整體台股市場，提高風險意識使投資者信心低迷。

從AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察，第一金投信研判，美股財報好壞各半，短線股價急跌後，市場高度期待聯準會9月降息，有助美股延續多頭表現，市場風險情緒訊無需大幅調整；而台股經歷快速大幅修正後，短期市場仍承受修正壓力，且區域政治衝突疑慮與風災後的修復等不確定性，投資信心暫時趨緩、投資風險提升，建議把握調整資產組合機會，掌握下一波行情到來。