多頭短線急跌 法人：台股黃金買點浮現

美國在上周CPI公布後，市場遇到短暫經濟數據空窗期，所以焦點轉向政治層面，由於川普當選機率大幅增加，市場權衡川普未來政策可能對市場的影響，包括減稅、提高關稅等皆不利美國通膨降溫；加上美股科技股獲利了結賣壓湧現，因此全球市場的短線震盪加劇，台股在凱米颱風假過後也難逃補跌壓力，加權指數7月26日盤中一度跌近千點，終場雖收斂至下跌752.63點，但仍創史上單日第二大跌點紀錄。

統一投信表示，近期大盤雖然震盪劇烈，但因台股基本面穩健，企業獲利也持續成長，加上美國Fed可望降息，整體後市並不悲觀，短線拉回反而是中長線進場布局良機。根據Bloomberg統計台股史上單日前五大跌點後一周、後一個月、後一季、後半年及後一年表現，平均漲幅分別為1.25%、4.00%、5.01%、9.26%、9.58%，且正報酬機會超過七成以上。

即便如此，因個股大跌大漲波動大，選股難度升高，建議分散風險的最佳投資方式是選擇優質台股基金分批進場或以定時定額長線投資。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，美國第2季的經濟成長速度超過預期，美國聯準會(Fed)正努力實現經濟軟著陸，可能最快在9月開始降息，近期股市在盤勢整理過後，仍有利多頭走勢延續。而企業獲利面，除AI應用仍處發展初期、營運持續快速成長外，非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，支撐2024~2025年整體企業獲利可持續成長，加上獲利上修族群由AI類股擴散到其他產業，股市仍正向看待。

選股部分，陳釧瑤表示，隨著Nvidia晶片世代轉換，產值提升，仍維持AI需求強勁看法，因此在選股上主軸還是AI產業。布局B100、GB200新供應商且股價基期低者；AI應用則從基礎建設擴張到終端裝置，也使相關供應鏈受惠AI筆電及手機規格提升。此外，蘋果（Apple）展示新AI功能後，市場興趣提升，有望帶動蘋果換機潮，使新品規格升級受惠供應鏈具備投資潛力。