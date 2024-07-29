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重電本益比太高了？ 四雄盤中急殺 重跌逾8%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股29日開高走低，漲勢收斂。圖／本報系資料照片
台股29日開高走低，漲勢收斂。圖／本報系資料照片

台股29日開高走低，漲勢收斂，重電股開紅後股價一路走低，士電（1503）盤中大跌逾9%，摜破季線；華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）大跌逾8%，華城最低一度來到703元。

台股今日一度開高，但賣壓沉重，盤中漲幅縮小至百點，惟台積電（2330）仍上漲近2%，於940元附近震盪。重電股開紅後一路走跌，士電、中興電、亞力下跌7~8%。

以籌碼來看，士電上周五遭外資、自營商同步賣超，華城則遭三大法人同賣；亞力外資連三買，投信也持續有買盤進場，但今日出現大跌，連法人都慘遭套牢。中興電也出現法人套牢的情形，外資於7/10大買近1萬7千張，當天更拉至漲停板228元，但今重挫跌破200元，等同萬張買單皆套牢。

不過在基本面上，重電業者在手訂單仍維持高檔，亞力目前在手訂單約103億元，近期公司取得中華電信多所IDC機房重電設備訂單，以與高雄興達及台中天然氣電廠的配電盤等重電設備訂單 ，預估今年下半年集中出貨，營運有望逐季走高。

中興電目前在手訂單攀升至約410億元，全年新增加訂單至少300億元，市場看好在開關設備滿單需求將可延續至2025年的情況下，未來仍有機會再擴大產能規劃，有利營運後市表現。

但重電股本益比目前都處於高檔，華城本益比約68倍，士電52倍，中興電58倍，今均回檔重挫，較為強勢的中興電也跌破月線，最低來到194元，和亞力雙雙回測季線，華城則下探至6月初的起漲點附近，最低跌至703元。

士電 華城

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