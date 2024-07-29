美散熱大廠Vertiv Q2訂單年增逾50% 大摩：台達電、奇鋐、雙鴻添利多

散熱族群近期在股價回檔修正之際，摩根士丹利證券（大摩）發布「大中華科技硬體」報告中指出，美國散熱大廠維諦（Vertiv）今年第2季的訂單年增逾50%，對於台系散熱同業而言，包括台達電（2308）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等皆是產業面利多消息。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，Vertiv在2024年第2季的訂單年增 57%、季增 10%，訂單出貨比維持在1.4倍。該公司預計，主要受人工智慧相關需求強勁，2025年及往後的營收將持續增長。

此外，Vertiv預期2024年第3季訂單年增10-15%，但季減15-20%，BB比率（Book to bill ratio）達1.1倍，因此除了反映基數提高外，還包括大規模AI訂單波動性的增加。Vertiv還指出，晶片直接液冷技術（direct-to-chip liquid cooling）被視為客戶的主要選擇方案。

施曉娟認為，Vertiv對於2025年AI基礎設施相關需求，對亞洲同業而言，如台達電、奇鋐和雙鴻等公司皆是利多消息。

另外，Vertiv正在不斷擴大產能和業務範圍，並拓展至非美國市場。值得留意的是，這些擴展是否增加競爭壓力，特別是Vertiv聲稱擁有全球完整的服務鏈，雖然可能對其它同業構成挑戰，但也提供了潛在的市場機會。