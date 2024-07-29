營建股指數盤中飆新高 帶動相關族群漲勢 這兩檔鎖漲停

台股29日止跌反彈，各類股中尤以營建股的表現最為搶眼，類股指數在盤中一度衝達694.26點，再創新高。除了營建族群大漲之外，也帶動相關族群個股的漲勢，居家生活類股的橋椿（2062）、玻陶股的冠軍（1806）都衝上漲停鎖死。

台股早盤以22,321.37點開高，再站上季線，一度拉升至22,471.4點，各類股表現上，以營建股、居家生活股為領漲類股，營建類股指數盤中衝達694.26點，再創新高，統計今年來營建類股指數漲幅達61%。

營建股持續成盤面上的強漲類股，主要受惠於房市買氣增溫，預售市場也不錯，且在過去幾來建商累積許多預售案等待交屋，另外，台股創高，也推升房市的買氣，法人推估，營建類股指數有機會在利多的推升下再往上衝高，突破700點。

上市櫃營建股是盤面上的強勢指標，上市櫃營建股包括綠意（2596）、鑫龍騰（3188）、富宇（4907）、京城（2524）、富旺（6219）和怡華（1456）等盤中衝上漲停；營建股走強之外，也帶動相關族群個股的表現，橋椿及冠軍盤中衝上漲停。

橋椿挾著今年業績可望逐季成長的基本面題材，加上營建股強漲的帶動，早盤以33.5元開高後衝上漲停33.6元，漲停及市價排隊買單超過4,800張，拉出第2根漲停板。

橋椿為全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，客戶主要是北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，包括科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠都是橋椿的重要客戶，橋椿客戶在北美與歐洲市占率超過60% 。

橋椿今年第1季營收19.88 億元，預期將是今年最低，第2季營收達20.42 億元，預估今年營收可望逐季成長，不過，全年的營運展望仍偏保守，預估今年全年營收可望不再衰退，成長幅度約個位數百分點。

冠軍受惠於國內房市景氣熱絡，帶動接單量的成長，目前訂單能見度已看到今年第4季，樂觀看待未來2~3年的房市；隨著小宅趨勢發展、及對居家生活品質要求，有助大尺寸磁磚、大板薄磚、SPC木地板等產品銷售持續增加。

冠軍日前也曾表示，因電價、原物料價格上漲，推升各項成本，7月起包括建材、磁磚調漲3~5%價格。

冠軍早盤以12.85元開高後走高，衝達漲停14.05元，漲停及市價排隊買單超過1.6萬張。