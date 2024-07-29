台股盤中漲幅收斂 季線附近震盪

美國通膨降溫，聯準會（Fed）降息機率升高，上週五美股回神，帶動台股暴跌之後29日反彈，早盤一度大漲超過300點，但隨後漲幅收斂，截至10時55分，台股指數上漲92.47點，報22211.68點，季線22242點得而復失，成交值約新台幣2385億元。

台積電ADR上週五收漲1.66美元或1.04%，報161.94美元，帶動今天台積電早盤股價反彈，盤中最多上漲24元或2.59%，至948元，幫助台股回穩。

其他科技權值股，鴻海盤中最多上漲5元至197元；聯發科最多上漲35元至1280元，盤中回檔在平盤1245元附近遊走；廣達盤中由紅翻黑，跌幅約1.45%；大立光早盤攻高至2845元，隨後漲勢收斂，漲幅約1%。

不過相較先前科技股一支獨秀，台股今天反彈類股齊揚，漲勢更為平均。金控股王富邦金盤中最多上漲2.5元或2.94%，衝上87.4元，國泰金、元大金、華南金、開發金、兆豐金盤中都上漲超過1%。

營建股也持續走強，南部建商代表京城盤中亮燈漲停衝上93.2元；長虹漲逾5%，太子、華建、宏普、興富發等盤中大漲超過3%。

統一投信表示，近期大盤震盪劇烈，但台股基本面穩健，企業獲利也持續成長，加上美國聯準會（Fed）可望降息，整體後市並不悲觀。根據彭博（Bloomberg）統計，台股史上單日前5大跌點後1週、後1月、後1季、後半年及之後1年表現，平均漲幅分別為1.25%、4.00%、5.01%、9.26%、9.58%，且正報酬機會超過8成以上。