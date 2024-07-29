資金湧入營建股 這六檔盤中亮燈

台股29日反彈站上季線，雖一度上漲至22,471.4點，但漲勢力道疲弱，指數盤中漲點縮至百點以下，但營建股仍表現強勢，上市櫃共六檔盤中攻上漲停板，分別是綠意（2596）、鑫龍騰（3188）、富宇（4907）、京城（2524）、富旺（6219）和怡華（1456），其中櫃買市場就佔了四檔。

台股上周五重挫跌破季線，今開盤強漲站回，但也出現賣壓，不過上市營建指數仍上漲逾2%，並一度創下694.26點新高，上櫃營建指數更大漲逾4%，總計共六檔漲停亮燈。

房市熱絡，台經院25日發布景氣動向調查，營建業6月營業氣候測驗點為113.04點，較5月強力彈升3.29點，亦為連續三個月上揚，和近14年新高。

6月六都建物買賣移轉件數雖然月減率為11.5%，但年增率高達16.9%，台經院分析，主要是首購自住買盤進場購屋意願仍高，且市場豐沛游資轉進房市、先前台灣發生強震對於新屋與預售屋市場發展較為正向所致。

台經院指出，儘管營建成本仍居高不下，不過受惠於國內經濟回溫、政府積極推動公共建設、科技業擴建廠房及都更議題發酵，土木、商辦、住宅和廠房等建築工程需求均屬穩健。

同時建商對預設價格的堅持「愈來愈硬」，據市調單位591新建案統計，今年第2季全台議價率6.8%，再探歷史新低，對比疫情爆發後2020年第1季出現11％，四年來下滑4.2個百分點。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年以來預售市場買氣熱絡，不少地帶如新北市三重、中和、新店都傳出開案沒多久就結案，或銷售近尾聲情勢，因為新案稀缺，供不應求的狀態下，也當然愈來愈難議價。

今日漲停營建股綠意、富宇、京城、富旺皆創下歷史新高，富宇更突破百元大關，漲至109.5元。