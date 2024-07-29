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創意法說會後重挫跌停 矽智財股跟著跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。 聯合報系資料照
台股。 聯合報系資料照

台股29日止跌反彈，早盤以22,321.37點，上漲202.16點，收復季線，創意（3443）卻在法說會後重挫，股價開低後遭摜殺到跌停1,205元，大跌130元，矽智財族群也跟著下跌，智原（3035）、世芯-KY（3661）、M31（6643）、愛普*（6531）等都是下跌，不過，力旺（3529）則是上漲的表現。

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意第2季稅後純益9.07億元，季增36.9%、年增8.2%，每股純益6.78元，為近三個季度以來的高點，歷年同期新高；累計上半年獲利15.7億元，年減11.4%，每股純益11.72元。

創意26日召開法說會，預估第3季營收季減約個位數百分比，委託設計服務（NRE）業績因第2上季創歷史新高，第3季雖雙位數百分比下滑，但仍可維持相對高檔；預估量產營收與第2季持平上，法人則是預期，受惠於產品組合改變、設計定案（Tape out）還有 IP 貢獻之下，預估毛利率有望季增數個百分點，營益率也微幅上升。

創意預期，由於AI ASIC與商用需求不錯的挹注，雖然今年消費性電子相關需求仍然疲弱，但今年營收約與去年持平至小幅成長，NRE力拚雙位數成長，明年有機會繼續成長。

台股29日反彈開高，一度拉升至22,471.4點，盤中上漲逾200點，不過，創意則是開低，以1,215元開出後一度拉至1,220元，但在賣壓沈重下再往下殺，重挫至跌停1,205元。

創意大跌也拖累相關IP股的表現，智原、世芯-KY、M31、愛普盤中跌逾2%，晶心科（6533）也是下跌，不過，力旺則是上漲的表現，盤中漲幅逾4%。

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