美股還在大多頭…不用擔心台股了？專家：道瓊正在補漲

美股還在大多頭，只是板塊在移動，道瓊正在補漲。

最近的美股和台股科技股可說是壞消息連連，先是擔憂美國半導體管制，然後因為特斯拉的營收不佳，加深了大家對於經濟衰退的憂慮。

但是上週因為拜登推選一陣混亂，讓半導體管制沒有再被提起，加上美國GDP的數據大好，讓大家不再擔憂經濟衰退，美國PCE公布也讓大家對於通膨降低有信心，所以有種各種烏雲散去的感覺。

不過美股的費半和納斯達克還處於壓力區，但是美國道瓊和羅素2000則是不斷地上漲，這代表美股還在大多頭，只是板塊移動還在大多頭，畢竟道瓊今年也沒有什麼漲到，所以台股的資金也會跟著挪動，目前我還是比較看好營建股接棒，我首選海悅、興富發、冠德、達麗和永信建。

如果美股大多頭就不用擔心台股，只是原本抱著權值股的人要更多耐心，等美股其他巨頭公布營收後等資金再輪替回來！

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