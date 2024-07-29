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台積電開盤反撲漲18元 台股早盤走揚逾300點

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台股反彈站回季線 台積電以942元開高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股29日早盤以22,321.37點開高，站回季線，台積電（2330）上周五回測季線後，今以942元跳空開高，上漲18元，聯發科早盤以1,265元開出，一度拉升至1,280元，上漲逾2%。

台股在重挫後出現全面反彈，盤面上僅航運、貿易百貨指數走弱，類股表現較強的有營建類股、半導體、電子組件等。

美國股市周二（4日）小幅收高，因就業市場數據不如預期，有降溫跡象，強化市場押注聯準會今年有機會降息的預期。費城半導體指數下跌0.7%，收5,116.26點。

美股三大指數上周五（26日）勁揚逾1%，在3M因亮眼財報締造史上最大23%漲勢的帶動下，道瓊工業指數大漲654點，漲幅1.6%；標普500和那斯達克綜合指數上周五均漲逾1%，但一周下來仍各跌0.8%和2.1%。

費城半導體指數上周五大漲近2%，台積電ADR漲1%，但周線跌幅仍分別深達3.1%和2.3%。小型股因負債較高，在利率較低環境下表現更好，羅素2000指數本月已漲逾10%。

微軟、Meta、蘋果和亞馬遜將在本周公布財報，將是投資人對AI信心的最新考驗。此外，美、日、英三大央行將陸續公布利率決策，Fed利率決策將在台灣時間本周四凌晨登場，日本央行將在本周三（31日）結束決策會議，接受彭博調查的日銀觀察人士中，只有30%預期會升息，這可能壓抑日圓近期升勢。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超846.46億元，投信買超82.64億元，自營商賣超（合計）208.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.09億元，自營商（避險）賣超148.75億元。

期貨方面，外資未平倉淨空單增加4,586口至-37,411口；五大特定法人淨空單-36,662口。

台積電 自營商

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