台積電開盤反撲漲18元 台股早盤走揚逾300點

台股29日開盤指數為22,321.37點，上漲202.16點。台積電（2330）開盤價為942元，上漲18元。早盤一度漲逾300點，高點來到22,471.40點。

群益投顧表示，美國科技股財報殺估值影響，加上連兩日颱風假，引發上周五(26日)出現暴力式補跌752點，創史上第二大跌點。台股跌破季線，中期回檔進行中，量能決定反彈的強度。整體融資目前3,318億元，台股融資上周雖減少50億元卻仍不足。

櫃買指上周五挺住季線收腳，內資主導個股有機會亂世突圍，籌碼面比基本面格外重要，但選股難度高，不要硬拚。務必趁大盤反彈時持股汰弱留強，部位減倉減壓。

群益投顧表示，營建、生技為資金避風港首選─營建股反映業績，獲得資金青，上周還再創高的不算少數，如海悅（2348）、興富發（2542）、達麗（6177），隆大（5519）等；生技則是川普交易概念相對抗跌。國內資金流向營建和生技並非特立獨行，基本上，也是跟隨著國際腳步；若以投信發行的海外股票ETF自7月以來表現來看，生技與地產相關ETF在前十強中占據六席。

上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,589.34點，上漲654.27點、漲幅1.64%；S&P500指數上漲1.11%；那斯達克指數上漲1.03%；費半指數上漲1.95%。台積電ADR漲跌%，較台北交易溢價15.1%。

蘋果將在本周四（8月1日）美股盤後公布年度第3季財報，投資人將關注中國大陸的銷售業績及其人工智慧（AI）計畫能否成為繼iPhone之後，帶動股價上漲的另一推手 。

科技七雄中，有四檔股價上周陷入修正。輝達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）已從最近高點下跌17%，Meta和Alphabet分別跌14%和12%。蘋果最為抗跌，僅跌7%，而微軟和亞馬遜各跌約9%。

本周美日英央行在關鍵48小時內的決策，可能會為下半年匯市走向定調，日本將啟動縮減購債，是否會同步升息備受關注；美國預料將暗示9月降息，關注重點為年底前進一步降息的展望；英國預料將降息1碼，並暗示後續寬鬆步調取決於通膨。

三大法人上周五集中市場合計賣超963.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超844.1億元，投信買超89.7億元，自營商（自行買賣）賣超60億元，自營商（避險）賣超148.7億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.57億元偏空部位，自營商則布局2.56億元偏空部位。選擇權未平倉部分，7月W5週選價平近九檔賣權最大未平倉下降200點至22,300點，買權最大未平倉下降800點至22,500點，最大OI區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤加碼1,920口空單，日盤則大幅加碼4,928口空單，未平倉淨空單增至39,682口；十大特定法人大幅加碼4,758口空單至22,383口。