美國公債殖利率曲線轉陡 非投資級債續強

美國公債殖利率曲線轉陡，反應聯準會將降息以及經濟仍強韌趨勢。儘管美國公布的7月製造業數據萎縮、但服務業繼續擴張，且第二季經濟成長率2.8%優於上季的1.4%和預期的2%；核心PCE價格指數成長2.9%，低於上季的3.7%但高於預期的2.7%，美國公債小跌0.04%，兩年期/十年期公債殖利率曲線分別下跌8.02點/上升0.18點至4.4307%/4.2407%。歐洲公債則上漲0.18%，歐元區7月製造業和服務業PMI均不如預期，強化歐洲央行將再降息的預期。加拿大央行再降息一碼至4.5%並下調今年經濟成長展望，加國公債漲0.16%。

新興債市彭博新興國家美元主權債指數小跌0.02%、新興國家當地公債換成美元漲0.49%。中國經濟數字不佳以及美國科技股賣壓衝擊新興國家債匯資產買氣，銅、油等商品價格續跌，拉丁美洲公債換成美元下跌1.71%最重。債信體質較佳且為商品進口區的新興亞洲當地債市在馬來西亞、泰國和印度公債帶動下而上漲0.82%。利率動態，匈牙利央行因通膨低於預期而再降息一碼至6.75%，其當地公債雖上漲0.41%，但換成美元下跌0.42%。土耳其央行則維持抗通膨立場維持高利率於50%不變，土國公債小漲0.09%。因投資人風險趨避情緒偏強，彭博新興國家美元主權債利差擴大3點至332基本點。

公司債市：全球企業債市漲跌互見

美國投資級債與非投資級債分別跌0.24%與漲0.16%，歐洲投資級與非投資級債上漲0.31%與0.13%，全球投資級短債(1-3年期)漲0.04%，長債(10年期以上)跌0.69%。

美國第二季GDP加速成長、核心PCE物價指數增幅也高於預期，市場押注9月前不會降息，加上觀望大選動態，殖利率在近周微幅震盪。美國投資級債各產業普跌，運輸跌幅較重，金融與休閒跌幅較輕，航空與包裝逆勢上漲，非投資級債各產業漲多跌少，通訊與醫療上漲，金融與能源漲幅略遜於大盤，零售、運輸與製藥下跌。根據美國投資公司ICI截至7/17的資料顯示，資金連續第三周流入美國債券型基金，且規模擴大，當中以投資級債與複合債各流入15億與13億最多。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差近週分別持平與擴大12個基本點至303點與376點。

投資建議：債市多頭啟動，精選持債創造更大收益空間

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，儘管聯準會將轉向降息，美國公債殖利率曲線斜率反應經濟成長以及通膨將逐漸轉正，再加上美國預算赤字龐大，為融通赤字將導致公債發行增加，因此長天期公債殖利率恐無法如短天期利率有一樣的降幅，或甚至不排除還有上揚的可能性。此時建議選擇中天期持債，以中性利率風險，鎖住十多年罕見的公債債息收益，再伺機搭配企業信用債的機會，創造更高的收益空間。此外，考量目前不論投資級或非投資級企業債利差均已縮小至長期低檔區，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，投資於債券大盤指數並非明智之舉，最好交由專業經理團隊精選持債。