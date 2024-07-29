美股漲升 台股暴跌後有望跌深反彈

美國通膨數據降溫，市場對於聯準會（Fed）降息期待升高；外加3M發布財報超預期，股價單日飆升約23%，領軍美股26日強彈。法人看好台股歷經26日暴跌之後，有望跌深反彈。

因凱米颱風來襲，台股24日、25日休市2天，期間碰上美國科技股重挫，台股26日開盤後補跌，包括台積電、鴻海、聯發科等3大權值股同步走弱，拖累集中市場指數暴跌752.63點，收在22119.21點，創台股史上第2大單日收盤跌點紀錄，失守22212點季線支撐。

不過美股26日回神，道瓊工業指數終場大漲654.27點或1.64%，收在40589.34點。標準普爾500指數上漲59.88點，或1.11%，收在5459.10點。那斯達克指數上漲176.16點，或1.03%，收在17357.88點。費城半導體指數上漲97.77點，或1.95%，收在5103.128點。

個股方面，科技股跟著反彈，台積電ADR上漲1.66美元或1.04%，收在161.94美元；輝達（NVIDIA）上漲0.78美元或0.69%，收在113.06美元，有助台股稍微喘口氣。

永豐投顧分析，台股後勢主要仍繫於美股，本週將有麥當勞、微軟、寶鹼、默克、AMD、輝瑞、星巴克、META臉書、高通、ARM、蘋果、亞馬遜、英特爾、埃克森美孚等重量級公司將發布財報，將左右盤勢。

同時美國選舉逐漸進入高潮，觀察歷屆美國總統大選，選前股市經常進入低谷，等到選後不確定性消除股市才逐漸回升。本屆大選美國兩黨競爭激烈，選情多變，可能造成股市波動加大，法人提醒投資人謹慎不求急功。