AI行情泡沫會是必然！ R爸：現應該還只是修正…股市不會每天漲

「怎麼還在跌？」「台積電跌破900？」「可以接刀了嗎？」

最近大家最想知道的大概就是「還要跌多久。」

財經分析師紛紛給出支撐的數字，我們可以做為參考依據，來決定加碼的程度，或者減碼的避險。

但對於指數投資，以及長期存股的朋友來說，連續下跌其實也是千載難逢的機會。雖然我們無法肯定會跌到什麼程度，但至少透過持續買進，我們可以將成本平滑化。

AI最終也必定會走向泡沫的結局，只是這個泡泡要吹多久，沒人知道。或許是三五年，或許可以走十年？至少目前看起來，還正在開始。

但說也奇怪，市場上的每一檔股票成交，代表兩方截然不同的看法，但勢必有一邊是錯的。這也取決於我們對於持有期間的態度。

回顧歷史上的股災，短則3個月，久則將近20個月，如果連1個月的修正都撐不過，那遇到股災豈不直接原地破產了嗎？

有人說台積電不值900元，但外資報告卻有給出在2031年會達2000元的天價。

短期來看，外資不斷賣超權值股，來慣殺指數補期貨空單的效應，可能還會持續一陣子，但我們沒有追繳保證金的壓力，可以按照自己的計畫進行。

以前我常見獵心喜，忍不住一次把股息買光。這兩年慢慢學乖了，也會開始參考技術指標，像是KD值與週線來做為加碼多寡的依據。

股市裡頭，永遠是成本與安全邊際為優先。基本面與技術面、籌碼面，其實都會連動。在每一次的漲跌中，學習如何讓自己更安全地投資、能走得更長遠。希望這次的修正，也都讓我們有所成長。

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