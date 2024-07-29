年初至今大漲4265點…是已扣掉近期回檔2千點！ 存股哥：往前翻五年漲幅1.1萬點

7/26加權指數22119點，年初至今大漲4265點（+23.89%），0050今年漲了44.1元（+32.69），各高股息ETF也有不錯的漲幅，殖利率更是逐季突破新高。

7/26加權指數22119點，自7/11以來暴跌2271點（-10.26），0050期間跌幅達11.3%，穩健的高股息ETF也擋不住跌勢，各有5%-8%左右的跌幅。

同樣的加權指數，你從不同的角度看會得出兩種截然不同的結果。為了寫這篇，我還特地複習「持續買進」這本書，第13、14章的幾個重點段落。

第13章提到，「多數市場在大多數時候走揚，意味的是，多等一天通常意味著你將來得支付更高價格，因此，與其等待投資的最佳時機，你應該果決行動，現在就把你能投資的錢拿去投資」。

如果你將加權指數的線圖持續往前翻5年，漲幅更是驚人的11227點（103.08%），而且這期間還還經歷了2020、2022兩年股災，也就是說你越早開始用「持續買進」的策略，你就可以在這條穩定上升的曲線中不斷累積你的資產。

再次拉出這5年來加權指數的線圖，你會發現過去的這些回檔、股災其實都只是很小的跌幅而已，雖然在當時你可能會覺得世界末日要來了。如果你有興趣可以繼續往前翻，你只會看到一條不斷攀升的上升曲線，那些股災更顯得微不足道。

「持續買進」這本書還有許多對於長期投資的精彩敘述，更是舉證許多線圖、表格與數值告訴你長期持有的好處，非常推薦這本書，我認為是近幾年寫得最好的投資理財書之一。

「人很難擊退這些情緒，這也是許多投資人在市場下跌時不會繼續買進的原因」。人性總是如此，也唯有克服內心的恐懼，並且堅持自己的信念，才有可能成為最後的贏家。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。