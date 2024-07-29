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所有希望和夢想都寄託在退休後…這樣想法相當危險！小師傅：努力存股獲被動收入

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

我們常聽到一句話：「明天和意外，你永遠不知道哪個會先來。」這句話提醒我們生命的無常與不確定性。許多人把夢想和目標推遲到退休後，認為到了65歲就能夠實現所有的願望。然而，現實是我們不能保證自己能順利活到那時，更別提能夠享受退休生活。那麼，為什麼不現在就開始追求我們的夢想呢？

存股是來獲取被動收入的投資方式。這種投資方式不僅能夠提供穩定的現金流，還能讓你的資產隨著時間慢慢增長。對於我來說，每季每月的股息收益已經成為生活中重要的一部分。

這種收入不僅僅是金錢上的保障，更是一種自由和底氣的象徵。它讓我不必完全依賴於本業工作的收入，可以有更多的時間和精力去追求自己的夢想和興趣。這意味著，我可以在年輕時就享受生活，而不必等到退休後。

以前的我會把所有的希望和夢想都寄託在退休後，這樣的想法其實是相當危險的。因為我們不能保證退休時的身體狀況，甚至無法保證是否能夠活到那時。因此，平衡工作與生活，成為我目前要學習的最大課題。

透過努力存股獲得的被動收入，我能夠在工作之餘，更多地享受生活。這讓我可以做自己真正喜歡的事情，比如陪家人、出國和做任何覺得對自己有意義的事情。

穩定的現金流讓我們有能力去探索生活中的其他可能性，而不必將所有的希望寄託在遙遠的退休歲月。存股帶來的被動收入就是實現這一目標的重要工具。

想要早日達成目標
是長期持有、持續買進
而不是看到什麼就買什麼
買了之後不漲又賣出
習慣不改、觀念無長進
都只是延後自己達成目標的時間

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

夢想 家人 財務 資產 風險

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