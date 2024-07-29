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長榮、陽明股價疲軟 股東逆勢增

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃海運價在連12漲之後出現連三跌，近日以來，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）的股價也相對疲軟，不過，長榮、陽明的股東人數卻逆勢增。

根據公開資訊，長榮、陽明兩大航商的小股東不減反增，其中，長榮股東人數從6月28日的32.2萬餘人增加至7月26日的33.5萬餘人，一個月增加超過1.37萬人；此外，陽明股東人數增加1,600餘人。不過，萬海則是減少了約3,000人。

特別的是，長榮股價兩個月前漲到220元左右的高點，近日一度跌到160元區間，近兩個月內雖然紅海局勢持續緊繃，不過，包括長榮在內的貨櫃三雄股價卻相對不給力。

以長榮為指標觀察，從近兩個月以來股價走勢到散戶小股東逆勢增加的情況看，業內人士分析指出，此期間正逢AI、半導體大熱，機構法人、大戶、中實戶等調轉資金搶進電子，對「航海王」興趣缺缺，散戶卻看好海運業獲利，勇敢搶進。

股東 長榮 陽明

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