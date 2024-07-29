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內資匯聚 人氣未散…台股拚短線反彈

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股連兩周重摔，摜破季線支撐。但法人指出，台股短線從高點急殺到低點拉回2,527點，已近滿足技術線型修正幅度，又逢美國科技股上周五（26日）率先回神，醞釀短線跌深反彈契機；本周觀盤緊盯台美股財報美國聯準會（Fed）官員談話。

台股11日盤中寫下歷史高點24,416點後，到26日盤中一度被砍到21,889點，短短九個交易日高低點相差2,527點，達前波漲點的49.3%，接近技術線型的黃金切割率50%，按過往經驗，通常會吸引短線搶反彈買盤進場。另外，台股今年來漲幅雖修正後縮水到23.3%，但仍高居亞股第一，且在全球主要股市中名列前茅，也超越費城半導體指數的22.2%漲幅，加上內資資金持續進場，人氣未散。

再來，美國6月個人消費支出指數（PCE）增速放緩，市場認為有利Fed在9月降息，激勵美股四大指數26日全面上漲逾1%，以費城半導體指數大漲1.9%最強，台積電（2330）ADR漲1%，有利於台股短期反彈。Fed將在30日及31日開會，市場預期本次不會降息，但要注意Fed官員的談話，以判斷其下一步動作。

台股這波急跌，除被美國總統大選選戰波及外，美國科技股財報及股價修正影響更大；尤其上周谷歌母公司字母及特斯拉財報不如預期，科技股股價跟著下殺。

展望本周，有更多重量級美國科技股將公布財報，包含科技七雄的四家公司；以時間軸來看，微軟及超微30日，緊接著是Meta在31日，蘋果、亞馬遜及英特爾8月1日，對台股供應鏈影響至鉅。目前市場對相關個股維持審慎樂觀立場。

以蘋果來說，摩根大通及巴克萊證券雖對其評價不一，前者評「優於大盤」，後者為「劣於大盤」，但上周都上調蘋果目標價。摩根士丹利（大摩）則認為，Apple Intelligence有利推升iPhone換機潮，下半年起將迎來旺季。

不只美國科技財報陸續登場，台股也有科技大咖將舉行法說會，包括聯發科（2454）及聯電（2303）於31日舉辦，台達電（2308）在8月1日，對產業發展看法亦受到關注。

台股 美國聯準會 財報

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