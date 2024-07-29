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台股3,000億股息活水來了

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

法人指出，第3季台股向來波動較大，8月上漲機率相對低，但隨進入除息旺季，台股將迎資金活水，單是7月底前便有高達3,000多億元現金股息發放，如資金回流股市，將提供下檔支撐。

群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清表示，受到美國高科技股獲利賣壓出籠影響，台股跟著拉回修正乖離。所幸基本面並未改變，在籌碼經過良性換手，配合中長期資金持續進場，以及現金股息回頭再加碼，將提供下檔支撐。

上市櫃公司除權息旺季到來，單是7月底前的最後三個交易日，便有高達3,065億元現金股利將進入投資人帳戶。統計今（29）日至7月31日，將有137家上市櫃公司陸續發放現金股利，其中，超過百億元以上規模有七家，以鴻海（2317）的748.6億元居冠，再來是聯發科、國泰金、日月光投控、長榮、台灣大、華碩等，介於126.2至486.2億元不等。

股息水準超過20億元的公司，還有開發金84.1億元、世界73.7億元、陽明69.8億元、富邦媒35.5億元、可成34億元、永信建24.5億元、新普21.6億元、鴻準21.2億元、至上21億元、慧洋-KY20.5億元。

金像電、長榮航太、精成科、宏全、台汽電、天鈺、欣陸、王品、致新、瑞鼎等則在11.5至17.2億元間，再加上華票、建準、旺宏等股息10億元以下公司。


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