銀行、券商買台股…6月大縮手 上半年共加碼2,224億元撐盤

金管會統計，今年6月銀行、證券業各買股32億元及166億元，均較上月大縮手，銀行業更只剩5月加碼量321億元的十分之一，累計上半年銀行、證券業共加碼台股2,224億元撐盤。

7月起市場波動加劇，景氣基本面高基期、高預期壓力下，將牽動金融業下半年投資布局策略。

在債市布局上，銀行、券商6月全轉買為賣，共砍債110億元，壽險業僅小幅加碼20億元，使6月金融三業砍債90億元，是今年來首見，累計上半年砸7,628億元布局債券。

金融三業最新持股債水位概況

若觀察近一年投資動向，銀行、證券業在去年7月台股首站上萬七時，同步開始降低持股水位，其中銀行業更在去年第3季均減碼台股部位，直到11月才回補。

法人說，去年7月逢台股首站上萬七高點，今年6月台股則衝破兩萬三，當台股奔上高峰時，都出現銀行、證券業同步減碼或縮手，頗有居高思危態勢，加上今年11月有美國大選，不確定因素也可能讓金融業先觀望。

一家金控主管分析，銀行、證券業6月買股縮手，有三大原因，一，央行6月意外調升存款準備率1碼，收回市場1,200億元游資，壓抑銀行業買股動能，二，6月台股站上兩萬三，上半年已暴漲逾28%，危機意識起，三，景氣基本面高基期的反轉壓力增。

7月台股回檔近4%，將讓銀行業持股未實現利益從6月底的4,278億元高峰回落，也壓抑券商與壽險業資本利得空間。

金管會公布今年6月底金融三業國內外股票投資餘額3兆7,570億元（市價列帳）月增1.84%，相較同期台股、美國S&P 500指數各大漲8.8%、3.5%，顯示整體金融業6月偏向減降股票部位。

以台股來看，6月銀行業買股32億元，只剩下5月加碼量321億元的十分之一，是今年來最小買股量，累計上半年買股1,185億元，仍是金融三業中最高。

券商6月買股166億元，也較5月加碼量235億元打了七折，累計上半年加碼1,039億元。銀行和券商6月加碼198億元，累計上半年已砸2,224億元撐盤。

壽險業則進入連續第八個月砍台股。6月底壽險業持台股市值再降到1兆9,635億元，月減0.18%相較台股同期大漲8.8%，推算壽險業6月續砍股1,761億元，累計上半年已減碼台股4,586億元，單月和上半年砍股量應是有該統計來最大。

也因壽險業砍股力道，全數抵銷了銀行和券商的加碼量，使金融三業6月單月減碼1,563億元，累計上半年減碼2,361億元。

再以國外股市來看，壽險業6月底持國外股票市值5,450億元，月減0.04%相較美國S&P 500指數同期大漲3.5%，估算壽險業減碼美股191億元，累計上半年加碼部位僅剩6億元。



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