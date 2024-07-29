台股拚跌深反彈 緊盯兩大事

台股繼前一周大跌百分之四點三之後，上周再跌百分之三點二，周線連二黑，並跌破季線支撐。法人指出，台股短期急速下殺逾兩千五百點，本周緊盯台美股財報、美國聯準會（Ｆｅｄ）官員談話，如果美股止跌回穩，台股短線有望跌深反彈。

台股從十一日的二萬四三九○點收盤歷史新高摔落，到上周五（廿六日）收在二萬二一一九點，九個交易日跌幅高達百分之九點三。上周字母及特斯拉財報不如預期，重量級科技股股價跟著下殺，拖累台股走勢，本周有多家重量級美國科技股公布財報，微軟及超微在七月卅日、隔天是ＭＥＴＡ，蘋果、亞馬遜及英特爾，對台股供應鏈的影響尤其大。台股方面，則有聯發科、聯電、台達電等法說會。

美股科技股牽動台股供應鏈走勢。綜合群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧董事長朱晏民認為，目前ＡＩ ＰＣ的需求可能還不明顯，但業界看好iPhone將出現換機潮，尤其蘋概股漲幅比不上ＡＩ族群，可以說是低基期。只要蘋果的財報不差，有利帶動台股相關族群。

總體經濟方面，市場認為聯準會不會降息，但要注意官員的談話。尤其美國個人消費支出指數（ＰＣＥ）增速放緩，市場認為有利美國九月降息，激勵美股四大指數廿六日全面上漲，其中台積電ＡＤＲ漲百分之一，都有利於台股短期反彈。

此外，根據金管會公布的最新統計，壽險業在六月大賣台股一七六一億元，創下壽險業單月出脫台股的最高紀錄；至於銀行、證券業雖站在買方，但加碼幅度也呈現收斂，分別加碼卅二億、一六五億元，手筆都遠低於五月的三二一億、二三五億元，儘管不像壽險業的「台股大撤退」，但同樣有「居高思危」的味道。

金融圈高層指出，六月起進入配發股息的旺季，但壽險業者反而趕著賣股出場，除了美化半年報帳上獲利的動機，另外可能是看壞台股的後市，因此趕快在六月逢高了結、落袋為安。