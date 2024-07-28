看壞台股後市或美化半年報？壽險業6月大賣台股近1800億 創單月最高

金管會對於金融三業投資股債的最新統計出爐，其中最引人矚目的，就是壽險業在6月大賣台股1761億，已創下歷來壽險業單月賣台股的最高紀錄，若再加上海外股票賣出191億，等於壽險業在6月單月整體國內外賣股金額直逼2千億。

相較於壽險業在5月減碼台股881億，6月的台股賣股力道還多出將近1千億，對此金融圈高層指出，以往6月起就進入配發股息的旺季，但壽險業者放著股息股利不拿，反而趕著賣股出場，主要有兩個原因，除了美化半年報帳上獲利的動機，另一個原因，恐怕是看壞台股的後市，因此趕快在6月逢高了結、落袋為安。

至於銀行、證券業，則仍站在台股的買方，不過加碼幅度已有收斂，銀行6月加碼台股32億、證券業加碼165.56億元，手筆都遠小於兩業別在5月分別加碼台股321億、235.01億，雖然沒有像壽險業6月的「台股大撤退」，但同樣有「居高思危」的味道。

金融圈高層指出，6月台股加權指數上漲8.77%，遠甚於5月上漲3.81%，台股1個月內漲太多，也是壽險業先大舉賣股、銀行及證券放緩加碼步調的重要原因。

金管會統計，6月的全體壽險業者的台股部位減少35億，倘若考量到加權指數6月上漲8.77%，扣掉股票增值部分推算減碼1761億；而另一方面，若計算S&P500指數5月上漲3.47%的影響，則國外股票反而減碼191億，壽險業在6月減碼海外股票的幅度亦甚於5月的135億。

在國內外債券部位方面，由於台幣在6月轉升為貶0.09%，以及目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債來看，業者大約有176億的匯兌收益，另外再考量美債價格在6月上漲0.07%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在5月應有減碼海外債56億。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，壽險業相較於上月減碼台債56億，由於10年期以上台灣公債價格在6月下跌1.06%，再計入評價損失的影響後，壽險業者6月則「轉賣為買」，在今年上半年「連3買」，5月一度中斷之後，6月繼續加碼台債45億。

另一令人矚目之處，在於壽險業者繼4月之後，6月再度賣出台幣計價債券ETF大約180億，與5月加碼國內債券ETF674億的作法大相逕庭，占可運用資金比重再次低於5%。

若以壽險業6月股票市值來看，國內外股票市值合計2兆5085等值台幣，即使在6月大賣股之後，國內股票市值仍1兆9635億，只比5月少35億而已。儘管壽險業者趁台股7月大回檔千點之際落袋為安，但後續隨著台股震盪，壽險業7月還有多少靠台股當「提款機」美化獲利的空間，也引金融圈高度矚目。